Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (august 2026)

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Fubotv topper årets liste over kursstigninger med en fremgang på 241,7 procent, tæt fulgt af Dell Technologies med 217,2 procent og American Bitcoin Corp med 210,1 procent. Men det mest markante mønster i NPinvestors opgørelse er ikke enkeltnavnene — det er, at ni ud af de 15 mest citerede aktier kommer fra teknologisektoren, og at flere af de kraftigste stigninger på 1-års sigt er endnu vildere end årets afkast. Det tegner et billede af en markedsfase, hvor halvledere og AI-infrastruktur trækker det meste af opmærksomheden, samtidig med at gevinsterne i høj grad er koncentreret og volatile.

Nedenfor gennemgår vi tallene fra tabellen og ser nærmere på, hvilke sektorer der reelt driver årets stigninger, og hvorfor de aktier, der stiger mest, historisk set også er dem, der svinger mest.

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Teknologi fylder mest — men ikke ens

Ser man på tabellen nedenfor, er det tydeligt, at teknologisektoren dominerer talmæssigt. Dell Technologies (+217,2% i år), Micron Technology (+160,9%), United Microelectronics (+142,7%), SK Hynix (+131,5%), Murata Manufacturing (+123,3%), Advanced Micro Devices (+113,1%), Marvell Technology (+109,8%) og Arm Holdings (+108,9%) er alle med i top 15. Fælles for flere af dem er en eksponering mod halvlederindustrien og den infrastruktur, der driver AI-databehandling. Det er ikke tilfældigt: Micron og SK Hynix, som begge producerer hukommelseschips, har haft eksplosive 1-års afkast på henholdsvis 663,7 og 507,4 procent — markant højere end deres allerede høje afkast i år. Det antyder, at meget af stigningen faktisk fandt sted i anden halvdel af den forudgående periode, og at 2026 hidtil har budt på en vis konsolidering på højt niveau snarere end en ny bølge af stigninger.

Store udsving følger store stigninger

Et gennemgående træk i data er, at de aktier, der er steget mest, ofte har et 1-års afkast, der afviger kraftigt fra årets tal — i begge retninger. Revolution Medicines er op 137,3 procent i år, men hele 404,4 procent over det seneste år. American Bitcoin Corp har et lignende mønster med 210,1 procent i år mod 356,2 procent over 12 måneder. Det viser, at en stor del af den samlede gevinst er indhentet tidligere, og at kursbevægelserne undervejs sandsynligvis har været betydelige. Omvendt er der eksempler på det modsatte: Cracker Barrel Old Country Store er steget 110,0 procent i år, men er stadig i minus med 2,4 procent set over et helt år — et tegn på, at en kraftig kortsigtet genopretning kan finde sted efter en længere periode med kursfald, uden at det nødvendigvis ændrer det overordnede billede.

Kommunikation og finans snupper også plads

Selvom teknologi fylder mest, er det ikke den eneste sektor repræsenteret blandt årets vindere. Fubotv (kommunikation) topper hele listen med 241,7 procent i år, og Nebius Group, også klassificeret under kommunikation, følger med 111,7 procent. American Bitcoin Corp repræsenterer finanssektoren med sine 210,1 procent. Det viser, at selvom AI- og halvlederrelateret teknologi er den klart mest gennemgående historie i tallene, er der plads til enkeltnavne fra andre sektorer, når der er selskabsspecifikke katalysatorer i spil — det være sig streaming, kryptorelateret virksomhed eller cloud-infrastruktur.

Hvad betyder det for en dansk investor?

Tallene i NPinvestors opgørelse er et øjebliksbillede af kursudviklingen pr. i dag — ikke en anbefaling eller en garanti for fremtidig performance. Historikken viser tydeligt, at de aktier, som har leveret de største afkast i år, ofte også har de mest ekstreme 1-års bevægelser, hvilket typisk afspejler høj volatilitet snarere end en stabil, forudsigelig opadgående kurs. For en dansk investor, der overvejer eksponering mod tech- eller vækstaktier, er pointen derfor todelt: For det første er koncentrationen omkring halvledere og AI-infrastruktur et reelt tema, der går igen på tværs af flere af de mest omtalte selskaber i markedet. For det andet bør den store spredning mellem årets afkast og 1-års afkast minde om, at selv de kraftigste kursstigninger kan indeholde betydelige udsving undervejs — og at fortidens afkast, uanset hvor imponerende, ikke siger noget sikkert om, hvad der sker fremover.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 4. august 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.