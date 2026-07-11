Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (juli 2026)

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Én aktie stikker markant ud i NPinvestors opgørelse over årets største kursstigninger: den australske råvareaktie Kairos Minerals Limited er steget 1.443,5 procent i 2026 alene. Men billedet bag toppladsen er mindst lige så interessant som selve rekorden. Ser man ned gennem listen, tegner der sig et tydeligt mønster — det er teknologisektoren, og i særdeleshed halvlederindustrien, der driver de mest opsigtsvækkende stigninger i år. Samtidig viser tallene noget, enhver investor bør hæfte sig ved: de aktier, der stiger allermest, er ofte også dem, der svinger allermest — i begge retninger.

Nedenfor gennemgår vi de konkrete tal fra tabellen og ser nærmere på, hvad de fortæller om årets markedsdynamik — og hvorfor de bør læses med et vist forbehold.

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Teknologi dominerer totalt

Ud af de 15 aktier i tabellen nedenfor tilhører hele 12 teknologisektoren. Det er ikke en tilfældighed. Halvlederproducenter som SK Hynix (+222,9% i år, +636,0% over ét år), Micron Technology (+214,4% i år, +705,5% over ét år) og Intel (+185,8% i år, +372,5% over ét år) har alle nydt godt af den vedvarende efterspørgsel efter avancerede chips, drevet i høj grad af investeringer i AI-infrastruktur. Samme mønster ses hos Advanced Micro Devices (+144,7%/+279,2%), Marvell Technology (+172,1%/+231,6%) og STMicroelectronics (+160,8%/+115,4%). Når så mange aktier inden for samme snævre delsektor optræder på en liste over årets bedste, siger det noget om, hvor koncentreret den aktuelle optimisme er — og hvor sårbar den potentielt kan være over for et enkelt negativt nyhedsflow fra chipindustrien.

Store udsving over tid — ikke kun opad

Et af de mest tankevækkende datapunkter er Sandisk Corp. Aktien er steget 575,1 procent i år, men hele 3.858,0 procent over det seneste år. Det enorme spring mellem de to tal betyder, at langt størstedelen af stigningen fandt sted tidligere i den etårige periode — og at aktien i år har bevæget sig langt mere afdæmpet, selv om 575 procent i sig selv er en ekstraordinær stigning. Det illustrerer en pointe, der ofte overses: en aktie kan levere voldsomme afkast og samtidig være inde i en fase af relativ konsolidering. For en dansk investor, der først opdager aktien i dag, er det afgørende at forstå, hvornår i forløbet man træder ind — timing kan være hele forskellen mellem at fange resten af opturen og at købe toppen.

Kairos Minerals: gevinst og risiko i samme aktie

Kairos Minerals repræsenterer den anden vigtige pointe i data: råvaresektoren, og især mindre selskaber inden for mineeftersøgning, kan levere afkast, der overgår selv de mest hypede teknologiaktier — men typisk med tilsvarende højere risiko. En stigning på over 1.400 procent på et enkelt år er sjælden og afspejler ofte selskabsspecifikke begivenheder, såsom fund af nye forekomster eller spekulation om opkøb, snarere end en bred sektortrend. Det er værd at bemærke, at aktien er alene på listen fra råvaresektoren — i modsætning til teknologiklyngen er der her tale om et enkeltstående, ekstremt udsving frem for en bredere bevægelse.

Sundhed og kommunikation som undtagelser

Kun to sektorer bryder teknologiens dominans på listen: sundhed, repræsenteret ved Revolution Medicines (+141,9% i år, +396,4% over ét år), og kommunikation ved Fubotv (+267,6% i år, +174,4% over ét år). Begge er eksempler på, at store gevinster også kan opstå uden for de mest omtalte sektorer — men de er få og langt imellem sammenlignet med koncentrationen inden for teknologi og halvledere.

Hvad betyder det for danske investorer?

Tallene i tabellen nedenfor er en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors egne markedsdata og skal læses som netop det — et statisk billede af, hvor markedet har bevæget sig hen, ikke en forudsigelse om, hvor det er på vej hen. Historikken viser gang på gang, at de aktier, der topper afkastlisterne, ofte også er blandt de mest volatile fremadrettet. Store stigninger bygger ofte på høje forventninger, og når forventninger indpriset så aggressivt, kan selv mindre skuffelser udløse tilsvarende kraftige fald. For danske investorer, der overvejer eksponering mod teknologi- eller halvledersektoren, er pointen derfor ikke at undgå området, men at være bevidst om, at den type afkast, der ses i tabellen, sjældent kommer uden betydelig svingning undervejs.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 11. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.