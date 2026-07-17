Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (juli 2026)

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Når man kigger på de aktier, der er steget mest i 2026 blandt de selskaber, NPinvestor følger, tegner der sig et klart mønster: Det er teknologisektoren — og især halvlederproducenter — der driver årets stærkeste kursstigninger. Øverst troner dog en råvareaktie, det australske mineselskab Kairos Minerals, med en stigning på hele 1.421,7 procent i år. Men bag den ene outlier gemmer der sig en bredere historie om, hvordan AI- og chipboomet har løftet en lang række teknologiaktier til trecifrede og firecifrede afkast — og om, hvorfor netop de aktier, der stiger mest, historisk set også er dem, der svinger mest.

Tabellen nedenfor viser NPinvestors opgørelse over de største kursstigninger blandt de aktier, vi følger, opgjort pr. i dag. Tallene er et øjebliksbillede af markedet og skal ikke læses som en anbefaling.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Teknologi og halvledere dominerer listen

Ud af de 15 placeringer i opgørelsen hører langt størstedelen hjemme i teknologisektoren. Sandisk ligger nummer to med en stigning på 486,8 procent i år, men det er på den 1-årige tidshorisont, at tallet virkelig springer i øjnene: dér er aktien steget 3.804,7 procent. Rackspace Technology følger med en stigning på 356,7 procent i år, mens Dell Technologies (+222,9 procent) og en række halvlederselskaber — Micron Technology, SK Hynix, Murata Manufacturing, Intel, STMicroelectronics, Arm Holdings og Advanced Micro Devices — alle figurerer med stigninger mellem 130 og 190 procent i år. Det er ikke tilfældigt. Efterspørgslen efter avancerede hukommelseschips og processorer til AI-databehandling har i 2026 skabt et af de kraftigste opsving, sektoren har set i mange år.

De største udsving over tid

Ser man på den 1-årige udvikling frem for blot årets afkast, bliver mønsteret endnu tydeligere. Micron Technology er steget 676,7 procent over et år, SK Hynix 522,3 procent og Intel 353,9 procent — alle markant højere end deres afkast i indeværende år alene. Det illustrerer, at store dele af stigningen er kommet i bølger, ofte udløst af enkeltstående begivenheder som kvartalsregnskaber, opjusteringer eller nyheder om AI-investeringer hos de store techselskaber. Samme mønster ses hos Revolution Medicines, et biotekselskab i sundhedssektoren, som er steget 133,4 procent i år og 380,3 procent over et år — en typisk profil for et selskab, hvor kliniske forsøgsresultater kan sende kursen kraftigt i begge retninger på en enkelt handelsdag.

Kommunikation og råvarer bidrager punktvis

Ikke alle store stigninger kommer fra teknologi. Streamingtjenesten Fubotv, der hører til i kommunikationssektoren, er steget 296,5 procent i år, mens Kairos Minerals fra råvaresektoren topper hele listen. Fælles for begge er, at de er langt mindre og mere følsomme over for enkeltnyheder end de store, veletablerede teknologiselskaber som Dell eller Intel. Det er netop denne kombination af lav likviditet, mindre markedsværdi og stor følsomhed over for nyhedsflow, der historisk har kendetegnet aktier med de allerstørste procentvise udsving — både op og ned.

Hvad betyder det for danske investorer?

For en dansk investor understreger opgørelsen en velkendt sammenhæng: Jo større afkastet har været, desto større har risikoen typisk også været undervejs. Aktier som Kairos Minerals og Fubotv kan levere eksplosive gevinster, men de samme mekanismer — lav omsætning, høj følsomhed over for enkeltbegivenheder og ofte spekulativ handel — kan lige så hurtigt vende til betydelige tab. Selv de store, likvide teknologinavne på listen, herunder Micron og SK Hynix, har leveret afkast, der langt overstiger, hvad man historisk kan forvente af “normale” aktieafkast, hvilket i sig selv er et signal om forhøjet volatilitet snarere end en stabil, vedvarende tendens.

Det er derfor vigtigt at understrege, at NPinvestors opgørelse er en øjebliksmåling baseret på vores egne markedsdata og ikke en anbefaling om at købe eller sælge nogen af de nævnte aktier. Historiske afkast — uanset hvor imponerende de ser ud på papiret — siger intet sikkert om den fremtidige udvikling, og de kraftige stigninger, der er dokumenteret i tabellen, kan i mange tilfælde vise sig lige så kraftige på vej ned, hvis markedsforholdene eller selskabsspecifikke nyheder vender.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 17. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.