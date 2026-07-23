Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (juli 2026)

Sandisk er op mere end 37 gange på et år, og halvledere fylder toppen af 2026's kursstigninger – men de vildeste gevinster svinger også vildest.

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Én aktie stikker ud over alle andre i NPinvestors opgørelse over årets største kursstigninger: Sandisk Corp, der er steget 477,5 procent i år og hele 3.742,8 procent over de seneste 12 måneder. Men Sandisk er ikke en enlig svale. Ser man på hele top-15, tegner der sig et tydeligt mønster – det er teknologisektoren, og især halvlederindustrien, der driver de mest ekstreme stigninger i markedet lige nu.

Opgørelsen er en øjebliksbillede baseret på NPinvestors egne markedsdata pr. i dag og skal ikke læses som en anbefaling. Men tallene fortæller en historie om, hvor kapitalen har søgt hen i 2026 – og om, hvor store udsving investorer har måttet stå igennem for at være med. Se hele listen i tabellen nedenfor.

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Halvledere dominerer toppen

Ud af de 15 placeringer i opgørelsen tilhører hele 11 teknologisektoren, og langt de fleste af dem er direkte eksponeret mod halvlederindustrien. Ud over Sandisk finder vi Micron Technology (+207,8% i år, +788,9% over et år), SK Hynix (+170,3% i år, +581,6% over et år), Intel (+167,8% i år, +353,7% over et år) og Advanced Micro Devices (+143,6% i år, +251,9% over et år). Dertil kommer Arm Holdings, Marvell Technology og Murata Manufacturing, som alle har leveret trecifrede procentvise stigninger over 12 måneder. Det tegner et billede af en sektor, hvor efterspørgslen efter chips til AI-infrastruktur og datacentre fortsat presser kurserne markant opad.

Rackspace og Fubotv: comeback-historier med høj risiko

Ikke alle historierne handler om chips. Rackspace Technology optræder to gange i opgørelsen med identiske tal (+350,6% i år, +196,6% over et år) – en cloud-udbyder, der efter flere svære år er blevet genstand for fornyet investorinteresse. Fubotv, en streamingtjeneste i kommunikationssektoren, er steget 263,7 procent i år og 176,2 procent over 12 måneder. Fælles for begge er, at de kommer fra et lavt udgangspunkt og derfor kan levere ekstreme procentvise stigninger, selv når den underliggende forretning fortsat er under pres. Det er en påmindelse om, at store procentvise gevinster ofte siger mere om, hvor billig aktien var i udgangspunktet, end om selskabets fundamentale styrke.

Store gevinster, store udsving

Et gennemgående træk i tabellen er, at de aktier, der er steget mest, også har svinget mest undervejs. Sandisks 1-års-stigning på 3.742,8 procent overstiger langt selskabets stigning i år på 477,5 procent – hvilket antyder, at en stor del af gevinsten kom tidligere i perioden, og at kursen sidenhen har bevæget sig betydeligt i begge retninger. Samme mønster ses hos Micron og SK Hynix, hvor 1-års-tallene er tre til fire gange så høje som årets afkast. Det er typisk for aktier med høj volatilitet: Jo større det potentielle afkast, desto større er også risikoen for pludselige og voldsomme kursfald, når markedsstemningen vender.

Sundhed og energi som undtagelser

Uden for teknologisektoren finder vi Revolution Medicines inden for sundhed, der optræder to gange med +132,0 procent i år og +378,9 procent over et år, samt Par Pacific Holdings inden for energi med +124,5 procent i år og +149,3 procent over 12 måneder. Disse selskaber viser, at kraftige kursstigninger ikke er forbeholdt tech-aktier – men i denne opgørelse er de tydeligt i mindretal.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er pointen ikke, at man skal jagte de aktier, der allerede er steget mest. Historisk er der ingen garanti for, at aktier med ekstreme stigninger fortsætter opad – tværtimod viser de store forskelle mellem 1-års- og år-til-dato-tallene, at kurserne kan svinge kraftigt i begge retninger. Opgørelsen er et øjebliksbillede af, hvor markedets appetit har været rettet hen, og bør læses som baggrundsviden om sektorrotation snarere end en købsguide. Som altid gælder det, at høj forventet gevinst følges af høj risiko – og det gælder i særlig grad de navne, der topper denne liste.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 23. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.