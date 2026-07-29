Årets største kursstigninger blandt de aktier vi følger (juli 2026)

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Når man kigger på de aktier, der er steget allermest i 2026 blandt dem, NPinvestor følger, er mønsteret svært at overse: Teknologisektoren, og især chipproducenter, fylder næsten hele toppen. Men listen fortæller også en anden historie – nemlig at de aktier, der stiger allermest, typisk også er dem, der svinger allermest. Det ses tydeligst hos australske Kairos Minerals, der topper listen med en stigning på 1.421,7 pct. i år, og hos Sandisk Corp, hvis kurs er steget svimlende 2.951,4 pct. over det seneste år.

Nedenfor kan du se hele NPinvestors opgørelse over de 15 aktier med de største kursstigninger i vores dækning – rangeret efter afkast i år.

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Chipsektoren driver de fleste af årets stigninger

Ud af de 15 aktier i tabellen nedenfor hører hovedparten til teknologisektoren, og mange af dem er direkte knyttet til halvlederindustrien. Sandisk (+364,4 pct. i år), Micron Technology (+185,4 pct.), SK Hynix (+168,2 pct.), United Microelectronics (+143,4 pct.), Intel (+132,8 pct.), Arm Holdings (+132,1 pct.) og Advanced Micro Devices (+121,5 pct.) er alle repræsenteret. Det tegner et billede af en sektor, hvor efterspørgslen efter avancerede chips – ikke mindst drevet af AI-relateret hardware og hukommelseskomponenter – har løftet kurserne markant hen over det seneste år.

Micron og SK Hynix er gode eksempler på, hvor kraftigt denne bølge har ramt: Begge selskaber har set deres kurs mere end firdoble eller femdoble sig over 12 måneder (henholdsvis +709,2 pct. og +593,1 pct.), mens stigningen i år alene er mere afdæmpet. Det antyder, at en stor del af opturen er sket i anden halvdel af sidste år og starten af dette – og at momentum nu er ved at flade ud for nogle af disse aktier.

Store afkast følges af store udsving

Et gennemgående træk i tabellen er, at de aktier med de mest ekstreme stigninger typisk også er dem med størst volatilitet. Kairos Minerals, en mindre råvareaktie, ligger i en helt særlig klasse med en stigning på 1.421,7 pct. i år og 1.441,9 pct. over et år. Så store bevægelser ses sjældent i store, likvide selskaber – de opstår typisk i mindre aktier, hvor selv beskedne handelsvolumener kan flytte kursen dramatisk. Det samme gør sig gældende for Sandisk, hvor forskellen mellem afkastet i år (+364,4 pct.) og over et år (+2.951,4 pct.) viser, at en stor del af stigningen er kommet i ryk – ikke i en jævn opadgående kurve.

Rackspace Technology illustrerer et lidt andet mønster: Her er stigningen i år (+296,2 pct.) faktisk større end afkastet over et helt år (+192,4 pct.), hvilket betyder, at det meste af fremgangen er sket i løbet af de seneste måneder. Det er typisk for aktier, der er kommet ud af en svær periode og nu oplever en kraftig genopretning – ofte fra et lavt udgangspunkt, hvilket i sig selv skaber store procentvise udsving.

Kun få sektorer bryder tech-dominansen

Blandt de 15 placeringer er det bemærkelsesværdigt, at kun to sektorer uden for teknologi og råvarer er repræsenteret: Fubotv fra kommunikationssektoren (+235,5 pct. i år) og Revolution Medicines fra sundhedssektoren (+138,0 pct. i år). Det underbygger, at årets kursfest i høj grad har været koncentreret om ganske få temaer – AI-hardware, hukommelseschips og enkelte selskabsspecifikke turnaround-historier – snarere end en bredt funderet opgang på tværs af brancher.

Hvad betyder det for danske investorer?

For en dansk investor er pointen ikke, at man skal jagte de aktier, der allerede er steget mest. Historisk høje afkast fortæller intet om, hvad der sker fremover, og som tallene viser, kan de samme selskaber svinge lige så voldsomt nedad, som de er steget opad. Opgørelsen er et øjebliksbillede pr. i dag og bør læses som netop det – en indikation af, hvor markedets opmærksomhed og pengestrømme har været koncentreret, ikke en anbefaling om at købe. Koncentrationen omkring chipsektoren er dog værd at holde øje med, både som tegn på, hvor væksten reelt findes lige nu, og som en påmindelse om, at meget af markedets optimisme hviler på relativt få temaer.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 29. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.