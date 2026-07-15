Sådan har C25 klaret sig i 2026

Demant fører an, mens Coloplast og Royal Unibrew trækker ned. Se hvordan C25-aktierne har klaret sig i 2026 – og hvad tallene fortæller om markedet.

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Det danske C25-indeks tegner et broget billede i 2026. Høreapparatproducenten Demant topper årets afkastliste med en fremgang på 28,0 procent, mens sundhedskoncernen Coloplast ligger tungest med et fald på 24,2 procent. Men det virkelig interessante mønster gemmer sig, når man sammenligner årets afkast med det seneste år: Flere af C25’s tidligere stjerner – Vestas og Novo Nordisk i særdeleshed – er stagneret eller faldet i 2026, mens tidligere krisekonstruktioner som Ørsted og bankaktierne har hentet tabt terræn. Nedenfor gennemgår NPinvestor tallene fra vores egen opgørelse over det danske marked.

# Selskab I år 1 år 1 Demant A/S +28,0% +3,9% 2 Orsted A/S +15,7% -46,5% 3 Danske Bank A/S +14,5% +41,2% 4 A.P. Møller – Mærsk A/S +13,6% +33,7% 5 Pandora A/S +12,7% -24,5% 6 Carlsberg A/S +11,6% +1,6% 7 Novonesis (Novozymes) A/S +8,2% -5,3% 8 DSV Panalpina A/S +5,1% +9,5% 9 Nordea Bank Abp +2,6% +32,9% 10 Vestas Wind Systems A/S -0,5% +71,5% 11 Novo Nordisk A/S -1,8% -26,8% 12 Genmab A/S -5,2% +38,7% 13 Tryg A/S -6,6% -2,5% 14 ROCKWOOL International A/S -10,6% -30,3% 15 GN Store Nord -16,1% -2,7% 16 Royal Unibrew A/S -16,3% -9,9% 17 Coloplast A/S -24,2% -32,4%

Demant i front – men det er en snæver sejr på kort sigt

Ifølge tabellen nedenfor er Demant A/S årets hidtil bedste C25-aktie med et afkast på 28,0 procent. Alligevel er billedet mere nuanceret end som så: Set over det seneste år er fremgangen kun 3,9 procent, hvilket indikerer, at en stor del af stigningen er kommet inden for de seneste måneder snarere end som en jævn opadgående trend. For en dansk investor er det værd at bemærke forskellen mellem “i år” og “1 år” – den fortæller noget om, hvorvidt en aktie er inde i en ny fase, eller om der blot er tale om normal udsving i en i forvejen stærk periode.

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Ørsted og bankerne: comeback-historierne

En af de mest bemærkelsesværdige observationer i årets tal er Ørsted A/S, der er steget 15,7 procent i 2026 – men stadig ligger 46,5 procent under niveauet for et år siden. Det er et af de tydeligste eksempler på, at 2026 for nogle selskaber er starten på en genopretning efter et hårdt 2025, snarere end en fortsættelse af en positiv trend. Samme mønster ses delvist hos Danske Bank A/S (+14,5 procent i år, +41,2 procent over et år) og Nordea Bank Abp (+2,6 procent i år, +32,9 procent over et år) – to bankaktier, der har leveret solidt både på kort og længere sigt, og som dermed adskiller sig fra Ørsteds mere skrøbelige comeback.

Gårsdagens vindere bremser op

Et af de mest talende tal i opgørelsen er Vestas Wind Systems A/S, der ligger i minus med 0,5 procent i år – efter en stigning på hele 71,5 procent over det seneste år. Det illustrerer, hvordan en aktie kan levere et exceptionelt 2025 og alligevel gå i stå eller lidt tilbage i starten af 2026. Novo Nordisk A/S tegner et lignende, om end mere bekymrende billede: minus 1,8 procent i år og minus 26,8 procent over et år. Danmarks tungeste C25-aktie har med andre ord ikke fundet fodfæste endnu, og det trækker isoleret set ned på indeksets samlede udvikling, givet selskabets vægt.

Coloplast og Royal Unibrew trækker mest ned

I den anden ende af skalaen finder vi Coloplast A/S, der med et fald på 24,2 procent i år – og 32,4 procent over et år – er den klart svageste C25-aktie i vores opgørelse. Royal Unibrew A/S (-16,3 procent i år) og GN Store Nord (-16,1 procent i år) følger tæt efter og understreger, at det ikke kun er de store, kendte navne som Novo Nordisk og Pandora, der har haft det svært. Pandora A/S selv er dog et interessant modstykke: op 12,7 procent i år, men stadig ned 24,5 procent over et år – endnu et eksempel på en aktie i gang med en gradvis genopretning efter en svær periode.

Hvad betyder det for danske investorer?

Samlet set peger tallene på et C25-indeks i 2026, der bæres af en blanding af nye vindere og gamle tabere i genopretning – snarere end af en bred, ensartet fremgang. Det er værd at huske, at tabellen nedenfor er et øjebliksbillede baseret på NPinvestors egne markedsdata, og at afkast år-til-dato kan ændre sig markant hen over resten af året. Store forskelle mellem afkast i år og over det seneste år – som hos Vestas, Ørsted og Novo Nordisk – er et signal om, at markedet fortsat er i bevægelse, og at historisk performance ikke er en garanti for, hvad der kommer til at ske resten af 2026. For den enkelte investor er pointen ikke at handle på et enkelt tal, men at forstå, hvilke kræfter der aktuelt trækker det danske indeks i hver sin retning.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 15. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.