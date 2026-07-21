Sådan har C25 klaret sig i 2026

Demant topper årets C25-liste med +30,2%, mens Coloplast er bagtrop med -21,2%. Se hvad der trækker det danske indeks op og ned.

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2026 har indtil videre budt på et C25-indeks med to ansigter. Høreapparatproducenten Demant fører an med en fremgang på hele +30,2% i år, mens hudplejeselskabet Coloplast ligger i bunden med et fald på -21,2%. Spændet mellem de to yderpunkter er over 51 procentpoint — et tydeligt tegn på, at det danske aktiemarked langt fra bevæger sig i takt. NPinvestor har gennemgået tallene for alle 17 C25-selskaber, både årets afkast og udviklingen over det seneste år, og billedet, der tegner sig, er en blanding af genopretninger, tungvægtere under pres og et par selskaber, hvor kort og lang sigt fortæller vidt forskellige historier.

Tallene nedenfor er en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors egne markedsdata og skal ikke læses som en anbefaling, men som et udgangspunkt for at forstå, hvad der reelt driver det danske indeks lige nu. Se den fulde rangering i tabellen nedenfor.

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# Selskab I år 1 år 1 Demant A/S +30,2% +2,5% 2 Orsted A/S +17,0% -51,1% 3 A.P. Møller – Mærsk A/S +13,7% +28,7% 4 Danske Bank A/S +13,6% +42,6% 5 Carlsberg A/S +12,2% +4,6% 6 Pandora A/S +12,0% -24,8% 7 Novonesis (Novozymes) A/S +7,0% -4,7% 8 DSV Panalpina A/S +5,8% +11,6% 9 Nordea Bank Abp +3,9% +38,7% 10 Vestas Wind Systems A/S +1,7% +57,5% 11 Novo Nordisk A/S -0,7% -20,2% 12 Tryg A/S -5,9% -2,6% 13 Genmab A/S -6,9% +34,3% 14 ROCKWOOL International A/S -9,4% -30,1% 15 Royal Unibrew A/S -14,2% -6,8% 16 GN Store Nord -17,1% -7,1% 17 Coloplast A/S -21,2% -29,8%

Demant og Ørsted: årets comeback-historier

Det er værd at bemærke, at de to selskaber, der topper årets afkastliste, begge kommer fra en svær periode. Demant er oppe med +30,2% i år, men har blot leveret +2,5% over det seneste år samlet set — hvilket betyder, at store dele af gevinsten er kommet efter en periode med modvind. Samme mønster gør sig gældende for Ørsted, der er steget +17,0% i 2026, men som stadig står med et minus på -51,1% over 12 måneder. Det er med andre ord et selskab, der forsøger at rejse sig fra en dyb bund, og investorer, der har holdt fast gennem hele forløbet, sidder fortsat med et betydeligt underskud, selv om året isoleret set ser positivt ud.

Vestas og Genmab: det modsatte billede

Hvor Demant og Ørsted viser stærke år efter svage 12-måneders-perioder, er der også eksempler på det stik modsatte. Vestas Wind Systems er kun steget beskedne +1,7% i år, men har leveret et imponerende +57,5% over det seneste år — den højeste 1-års-fremgang i hele indekset. Genmab tegner et lignende billede: -6,9% i år, men +34,3% over 12 måneder. De to selskaber minder om, at et enkelt års afkast kan dække over en helt anden underliggende udvikling, og at investorer, der kun kigger på årets tal, risikerer at overse den fulde historie.

Novo Nordisk: tungvægten der trækker ned

Med sin store vægt i C25-indekset betyder Novo Nordisks udvikling meget for det samlede billede. Selskabet ligger med et beskedent fald på -0,7% i år, men har mistet -20,2% over det seneste år. Fordi Novo Nordisk historisk har udgjort en stor andel af indeksets samlede værdi, kan selv mindre bevægelser i aktien have en mærkbar effekt på, hvordan C25 som helhed opfattes af danske investorer — uanset hvad de øvrige 16 selskaber laver.

Bunden: Coloplast, Royal Unibrew og GN Store Nord

I den anden ende af tabellen finder vi en gruppe selskaber, hvor både det korte og det lange billede er negativt. Coloplast er ned -21,2% i år oven på et fald på -29,8% over det seneste år — en dobbelt nedtur, der placerer selskabet som årets svageste C25-medlem. GN Store Nord (-17,1% i år, -7,1% over et år) og Royal Unibrew (-14,2% i år, -6,8% over et år) følger samme spor, om end i mindre målestok. Rockwool International runder listen ud med -9,4% i år og -30,1% over 12 måneder, hvilket gør byggematerialeselskabet til et af de selskaber, der har haft det sværest over en længere periode.

Hvad betyder det for den danske investor?

Det samlede indtryk er et C25-indeks, der i 2026 ikke drives af én bestemt sektor eller fortælling, men af en række uafhængige bevægelser: nogle selskaber retter op efter tunge år, andre taber pusten efter stærke stigninger, og enkelte tungvægtere som Novo Nordisk fortsætter med at trække ned. For danske investorer er pointen ikke, hvilket selskab der “vinder” lige nu, men snarere at afkast over forskellige tidshorisonter kan pege i vidt forskellige retninger — noget tabellen nedenfor illustrerer tydeligt. Tallene er et øjebliksbillede, og historisk afkast siger intet sikkert om, hvad der sker herfra.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 21. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.