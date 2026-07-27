Sådan har C25 klaret sig i 2026

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2026 tegner sig som et år med to meget forskellige Danmark på aktiemarkedet. På den ene side står bankaktierne og Demant, der leverer solide tocifrede afkast. På den anden side kæmper landets store medicoselskaber – anført af Novo Nordisk og Coloplast – med markante kursfald. NPinvestors egen opgørelse over de 12 mest omtalte C25-aktier viser et marked, hvor spredningen mellem vinderne og taberne er usædvanligt stor, og hvor det traditionelle billede af Novo Nordisk som indeksets lokomotiv er vendt på hovedet.

Tabellen nedenfor viser afkastet for de enkelte selskaber både år-til-dato og over de seneste 12 måneder – og netop kontrasten mellem de to tidshorisonter fortæller en vigtig historie om, hvad der aktuelt driver det danske marked.

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# Selskab I år 1 år 1 Demant A/S +28,2% -1,7% 2 A.P. Møller – Mærsk A/S +15,9% +25,9% 3 Danske Bank A/S +11,6% +37,2% 4 Pandora A/S +8,9% -29,6% 5 Nordea Bank Abp +5,1% +36,7% 6 Novonesis (Novozymes) A/S +3,6% -6,6% 7 Vestas Wind Systems A/S -2,9% +41,2% 8 Novo Nordisk A/S -2,9% -28,9% 9 Tryg A/S -5,9% -1,0% 10 ROCKWOOL International A/S -14,0% -32,3% 11 GN Store Nord -16,8% -11,4% 12 Coloplast A/S -24,8% -35,1%

Bankerne bærer indekset

Ser man bort fra Demants markante fremgang på 28,2 procent i år, er det bankaktierne, der reelt holder hånden under C25 i 2026. Danske Bank er oppe med 11,6 procent år-til-dato og imponerende 37,2 procent over det seneste år. Nordea følger samme mønster med et afkast på 5,1 procent i år og 36,7 procent over 12 måneder. Begge banker har altså leveret et stabilt, positivt afkast i både det korte og det lange billede – noget, der adskiller dem markant fra resten af indekset, hvor billedet er langt mere blandet.

Medicosektoren trækker ned

Modsat står Danmarks traditionelle sundhedsflagskibe. Coloplast er indeksets svageste kort med et fald på 24,8 procent i år og hele 35,1 procent over det seneste år. Novo Nordisk, som i årevis har været C25’s tyngdepunkt, er ned 2,9 procent år-til-dato og markante 28,9 procent over 12 måneder. Også Rockwool (-14,0 procent i år, -32,3 procent over et år) og GN Store Nord (-16,8 procent i år) bidrager til, at industri- og sundhedsaktierne samlet set trækker indekset ned. For en dansk investor, der historisk har haft en stor eksponering mod netop Novo Nordisk gennem indeksfonde eller pensionsopsparing, er det en udvikling, der kan have mærkbar betydning for det samlede porteføljeafkast – uanset om man har fulgt med i selskabets specifikke nyhedsstrøm eller ej.

Vestas og Pandora: to modsatrettede historier

Særligt interessant er de tilfælde, hvor det kortsigtede og det langsigtede billede peger i hver sin retning. Vestas er et af de tydeligste eksempler: aktien er ned 2,9 procent i år, men op hele 41,2 procent over det seneste år – indeksets bedste 12-måneders afkast. Det tyder på, at en stor del af gevinsten blev taget hjem sidste år, mens 2026 indtil videre har budt på en pause eller konsolidering. Pandora tegner det stik modsatte billede: op 8,9 procent i år, men stadig ned 29,6 procent over 12 måneder – et tegn på, at selskabet er i gang med en genopretning efter et hårdt 2025, uden at have indhentet det fulde tab endnu.

Hvad betyder det for den danske investor

Tallene understreger, at “det danske marked” ikke er én ting i 2026 – det er mindst to. Finanssektoren, med Danske Bank og Nordea i spidsen, har leveret stabilt og solidt, mens medico- og industriselskaber som Coloplast, Novo Nordisk og Rockwool har trukket betydeligt ned. Demants stærke år-til-dato-afkast og Trygs relativt begrænsede fald på 5,9 procent viser samtidig, at der er undtagelser i begge lejre.

Det er værd at understrege, at der er tale om en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors egne markedsdata – ikke en prognose og bestemt ikke en investeringsanbefaling. Afkast år-til-dato og over 12 måneder kan ændre sig markant på kort tid, og historiske tal siger intet sikkert om den fremtidige udvikling. Men for danske investorer, der følger C25 tæt, giver opgørelsen et nøgternt billede af, hvilke kræfter der reelt trækker indekset i hver sin retning lige nu.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 27. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.