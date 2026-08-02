Sådan har C25 klaret sig i 2026

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Det danske C25-indeks tegner et delt billede i 2026. I den ene ende af skalaen finder vi Demant, der med en stigning på 31,7 procent siden nytår er det klart bedst performende C25-selskab i år. I den anden ende ligger Coloplast, der er sendt 19,9 procent ned og dermed er årets store taber blandt de 17 selskaber, NPinvestor har opgjort. Mellem de to yderpunkter tegner der sig et mønster, hvor bank- og industriaktier trækker indekset op, mens sundhedsaktier og enkelte forbrugsvarer trækker ned.

Tabellen nedenfor viser den fulde opgørelse over årets og det seneste års afkast for de 17 C25-selskaber, NPinvestor følger. Nedenfor gennemgår vi de vigtigste bevægelser og hvad de betyder for en dansk investor.

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# Selskab I år 1 år 1 Demant A/S +31,7% +14,8% 2 A.P. Møller – Mærsk A/S +18,5% +36,8% 3 Danske Bank A/S +16,8% +46,4% 4 Pandora A/S +16,7% -24,4% 5 Carlsberg A/S +15,8% +16,0% 6 Orsted A/S +13,3% -53,0% 7 Nordea Bank Abp +7,6% +39,4% 8 Novonesis (Novozymes) A/S +6,4% +0,3% 9 Vestas Wind Systems A/S -2,3% +48,6% 10 Tryg A/S -6,3% -2,1% 11 Novo Nordisk A/S -7,2% -0,7% 12 ROCKWOOL International A/S -7,4% -23,9% 13 Genmab A/S -7,4% +34,0% 14 GN Store Nord -11,1% +7,4% 15 DSV A/S -12,2% -2,1% 16 Royal Unibrew A/S -13,1% +0,5% 17 Coloplast A/S -19,9% -27,6%

Finanssektoren og Mærsk trækker læsset

Ser man bort fra Demant, er det især finanssektoren, der har leveret i 2026. Danske Bank er steget 16,8 procent i år og hele 46,4 procent over det seneste år — det største étårs-afkast på hele listen. Nordea følger med et étårs-afkast på 39,4 procent, mens A.P. Møller – Mærsk med sine 18,5 procent i år og 36,8 procent over et år viser, at også shippinggiganten fortsat belønner aktionærerne. Fælles for de tre er, at de kombinerer solid årets-udvikling med stærke étårstal — et tegn på en mere sammenhængende opadgående trend snarere end en enkeltstående kursrekyl.

Orsted og Pandora: modsatrettede historier

To af listens mest interessante navne er Orsted og Pandora, fordi deres tal fortæller vidt forskellige historier afhængigt af tidshorisonten. Orsted er op 13,3 procent i år, men står stadig 53,0 procent lavere end for et år siden — et markant udtryk for, at selv en pæn start på 2026 kun er en brøkdel af den værdi, der tidligere er tabt. Pandora tegner det modsatte billede: op 16,7 procent i år, men stadig 24,4 procent i minus over et år. Begge eksempler illustrerer, hvorfor det er farligt at drage konklusioner ud fra ét enkelt tidsvindue — en pæn start på året kan sagtens dække over et selskab, der stadig er langt fra sit tidligere niveau.

Coloplast og Novo Nordisk trækker ned

På minussiden er billedet mere konsistent. Coloplast er ikke bare årets største taber med et fald på 19,9 procent, selskabet er også nede 27,6 procent over det seneste år — altså et vedvarende pres uden tegn på vending endnu. Novo Nordisk, som historisk har vejet tungt i C25 på grund af sin store markedsværdi, er ned 7,2 procent i år. Selv et forholdsvis begrænset fald i Novo Nordisk kan trække relativt hårdt på det samlede indeks, fordi selskabets vægt i C25 er markant større end de fleste andre medlemmers. Det er værd at huske, når man ser på, hvordan “C25 som helhed” har det — enkelte tunge aktier kan maskere, at bredden af markedet reelt klarer sig bedre eller dårligere end indekstallet antyder.

Vestas: et år med to ansigter

Vestas er endnu et eksempel på, hvor forskellige et enkelt selskabs tal kan se ud afhængigt af periode. Vindmølleproducenten er ned 2,3 procent i år, men op hele 48,6 procent over det seneste år. Det antyder, at en stor del af aktiens genopretning fandt sted i 2025, mens 2026 indtil videre har budt på en pause eller mindre tilbagegang efter den kraftige stigning.

Hvad betyder det for den danske investor?

For en investor med bred eksponering mod C25 er billedet i 2026 præget af betydelig spredning: fra Demants plus 31,7 procent til Coloplasts minus 19,9 procent er der over 50 procentpoints forskel mellem årets bedste og dårligste C25-aktie. Det understreger, at et samlet indeksafkast ofte dækker over meget forskellige virkeligheder for de enkelte selskaber — og at risikospredning på tværs af sektorer fortsat er relevant, selv inden for et relativt lille indeks som C25.

Det er værd at understrege, at ovenstående er en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors markedsdata og ikke en investeringsanbefaling. Afkast, der er set indtil videre i 2026, siger intet sikkert om, hvordan resten af året vil forløbe, og historiske étårstal er heller ingen garanti for fremtidig udvikling.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 2. august 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.