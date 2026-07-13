Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

Petrobras topper med 17,56% i udbytte og +45% i kurs. Men listen viser også, at høj rente ofte er et faresignal, ikke en gevinst.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Øverst på NPinvestors aktuelle opgørelse over de højeste udbytteprocenter på markedet troner Petrobras’ amerikanske depotbevis (ADR) med et udbytte på 17,56 procent — og en kursstigning på hele 45,3 procent i år. Det er den sjældne kombination, hvor højt udbytte og stigende kurs går hånd i hånd. Men skroller man længere ned i tabellen, tegner der sig et helt andet mønster: flere af de mest udbyttetunge aktier har i år tabt værdi, og for danske investorer er det en central pointe, at en tocifret udbytteprocent langt fra altid er en gevinst — det kan lige så godt være et symptom på en aktie i modvind.

Fire observationer fra tabellen

Ser man på tallene i tabellen nedenfor, er der især fire mønstre, der springer i øjnene. For det første optræder Petrobras faktisk to gange på listen — både som ADR med 17,56 procent i udbytte og +45,3 procent i kurs, og som den almindelige aktie (Petróleo Brasileiro S.A.) med 11,32 procent i udbytte og +37,4 procent i kurs. Det brasilianske olieselskab er dermed årets mest markante eksempel på, at et højt udbytte kan følges af en stærk kursudvikling — ikke kun en konsekvens af en faldende aktiekurs.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

For det andet illustrerer Norwegian Air Shuttle den modsatte mekanik. Selskabet har et udbytte på 12,41 procent, men kursen er faldet 22,1 procent i år. Når kursen falder markant, stiger den beregnede udbytteprocent automatisk — simpelthen fordi udbyttet (i kroner) divideres med en lavere aktiekurs. Det er den klassiske “yield trap”, hvor et tilsyneladende attraktivt udbytte reelt afspejler, at markedet har mistet tillid til selskabet.

For det tredje ses samme mønster hos Ares Capital Corporation, der har et udbytte på 10,43 procent kombineret med et kursfald på 8,1 procent, og hos Duke Energy, som trods et usædvanligt højt udbytte for en forsyningsvirksomhed på 17,26 procent har tabt 2,0 procent i kurs. Selv i traditionelt defensive sektorer som forsyning er høje udbytter altså ingen garanti mod kursfald.

For det fjerde optræder Dividend 15 Split Corp to gange i opgørelsen med identisk udbytte på 13,16 procent — en påmindelse om, at denne type lister er en øjebliksopgørelse baseret på tilgængelige markedsdata, og at selv samme selskab kan indgå flere gange, alt efter hvilken aktieklasse eller notering der ligger til grund. Det understreger, at tabellen skal læses som et øjebliksbillede, ikke som en kurateret anbefalingsliste.

Hvad betyder det for en dansk investor?

For danske investorer er beskatningen af udbytter ikke uden betydning, når man overvejer aktier med tocifrede udbytteprocenter. På en aktiesparekonto beskattes både udbytter og kursgevinster med 17 procent, og beskatningen sker løbende efter lagerprincippet — altså af den samlede værdiudvikling i kontoen, ikke kun ved salg. Det kan være en fordel ved høje, stabile udbytter, men det betyder også, at et kursfald som hos Norwegian Air eller Ares Capital slår igennem på beskatningsgrundlaget med det samme, uanset om aktien sælges eller ej.

Der er også en praktisk faldgrube ved udenlandske aktier som Petrobras, BB Seguridade og Banco ABC Brasil: udbytter fra brasilianske selskaber er typisk pålagt kildeskat i Brasilien, som ikke altid modregnes fuldt ud i den danske skat. Det samme gør sig gældende for amerikanske aktier som Duke Energy og U.S. Bancorp, hvor kildeskatten normalt er lavere, men stadig kan reducere nettoudbyttet, som investor reelt modtager. Den udbytteprocent, der står i tabellen, er altså et bruttotal — ikke nødvendigvis det beløb, der lander på den danske investors konto.

Den vigtigste pointe er dog en mere grundlæggende en: et højt udbytte er et regnestykke, ikke en kvalitetsstempel. Det fortæller, hvor meget selskabet har udbetalt i forhold til den aktuelle kurs — men siger intet om, hvorvidt udbyttet kan opretholdes, om det finansieres af overskud eller gæld, eller om kursen er faldet af gode grunde. Data i denne opgørelse er et øjebliksbillede pr. i dag og skal læses som udgangspunkt for videre research, ikke som en investeringsanbefaling.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 13. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.