Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

Grupo Comercial Chedraui topper NPinvestors liste over de højeste udbytteaktier med 19,46 pct. Men et højt udbytte er ingen garanti for afkast.

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Et udbytte på næsten 20 pct. lyder som et pengetræ. Øverst på NPinvestors opgørelse over de højeste udbytteprocenter lige nu ligger den mexicanske detailkæde Grupo Comercial Chedraui med 19,46 pct., tæt fulgt af kinesiske Nongfu Spring med 19,15 pct. Men billedet, der tegner sig i tabellen nedenfor, er langt fra en anbefalingsliste — det er et øjebliksbillede af markedets mest ekstreme udbytteprocenter, og de findes typisk der, hvor risikoen også er størst.

For danske investorer, der overvejer at jagte de høje procenter på aktiesparekontoen eller i et almindeligt depot, er der god grund til at kigge nærmere på, hvad der gemmer sig bag tallene.

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Fem observationer fra listen

Tabellen ovenfor rummer 15 selskaber med udbytteprocenter fra 12,67 til 19,46 pct. Et par mønstre springer i øjnene:

Emerging markets dominerer toppen. Chedraui (Mexico, 19,46 pct.) og Nongfu Spring (Kina, 19,15 pct.) ligger begge i sektoren stabilt forbrug, men i to meget forskellige markeder med hver deres valuta-, politik- og likviditetsrisiko for en dansk investor.

Kinesiske selskaber fylder bredt. Ud over Nongfu Spring optræder Dongfang Electric (18,43 pct., industri), China Resources Cement (18,18 pct., råvarer), China Molybdenum (14,30 pct., råvarer) og China International Capital Corporation (13,62 pct., finans) på listen. Fire-fem ud af 15 pladser med kinesisk eksponering er en koncentration, man bør være opmærksom på, hvis man samler flere af disse aktier i samme portefølje.

Ejendomme og energi er tungt repræsenteret. EPR Properties (16,97 pct.) og ESR-REIT (13,19 pct.) er begge REIT-strukturer, som efter lovgivning skal udlodde en stor del af overskuddet — det forklarer i sig selv en del af det høje udbytte. På energisiden ligger Enbridge Srs P Cum Red Prf (15,26 pct.) og Energean (12,77 pct.), hvor prisen på foretrukne aktier og olie/gas-eksponering spiller ind på udbyttegraden.

Samme selskab optræder to gange. Dividend 15 Split Corp figurerer på både plads 14 og 15 med identiske 12,67 pct. Det er en påmindelse om, at den slags opgørelser bør læses som et statistisk øjebliksbillede og ikke en kurateret anbefalingsliste — dubletter og datastøj forekommer, og det er investorens eget ansvar at verificere det enkelte selskab, før der handles.

Hvorfor et højt udbytte kan være et advarselstegn

Udbytteprocenten regnes som udbytte i forhold til aktiekursen. Når procenten er ekstremt høj, kan det skyldes to modsatrettede ting: enten et usædvanligt gavmildt og velfunderet selskab — eller en aktiekurs, der er faldet kraftigt, fordi markedet frygter, at udbyttet ikke kan opretholdes. Det sidste kaldes ofte en “yield trap”. Ingen af tallene i NPinvestors opgørelse fortæller i sig selv, hvilken af de to situationer der er tale om, og kurshistorikken er ikke medtaget i denne omgang. Det kræver et kig på selskabernes indtjening, gældsniveau og udbyttepolitik at vurdere, om et udbytte på 15-19 pct. er holdbart de kommende år.

Skat: aktiesparekonto og lagerbeskatning

For danske investorer har beskatningsformen stor betydning, når udbytterne er så høje. På en aktiesparekonto beskattes både udbytte og kursgevinst løbende med en flad sats på 17 pct., uanset om aktien er dansk eller udenlandsk — men kontoen har et loft for indskud, og udenlandsk kildeskat kan i visse tilfælde trække en del af udbyttet fra, før det når kontoen, afhængigt af landets dobbeltbeskatningsaftale med Danmark.

Uden for aktiesparekontoen — i frie midler eller via investeringsselskaber — kan lagerbeskatning komme i spil, hvor man beskattes af den samlede værdistigning år for år, uanset om aktien er solgt. Det betyder, at et højt udbytte ikke nødvendigvis er en skattemæssig fordel: Det udløser beskatning her og nu, mens en tilsvarende kursgevinst i et selskab med lavt eller intet udbytte kan udskydes. For aktier som de kinesiske og mexicanske i toppen af listen skal investorer desuden være opmærksomme på kildeskat i udstederlandet, som ikke altid kan modregnes fuldt ud i den danske skat.

Konklusion: data, ikke en anbefaling

NPinvestors opgørelse viser, hvor de højeste udbytteprocenter findes lige nu — fra Chedrauis 19,46 pct. til Dividend 15 Split Corps 12,67 pct. Det er et nyttigt udgangspunkt for research, men ikke en facitliste. Sektorspredningen mellem stabilt forbrug, industri, råvarer, ejendomme, energi og finans, samt den tunge vægt af emerging markets-selskaber, understreger, at høje udbytter ofte følger med højere risiko, valutausikkerhed og mere komplekse skatteforhold for den danske investor.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 19. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.