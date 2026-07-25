Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

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Duke Energy Corporation topper NPinvestors friske opgørelse over de højeste udbytter i markedet med et udbytte på 17,20 procent – men aktien er samtidig faldet 2,5 procent i år. Det mønster går igen i store dele af top 15: jo højere udbyttet er, desto oftere er kursen enten faldet, stået stille, eller kun kendt i glimt. Det er ikke en tilfældighed, og det er den vigtigste pointe for danske investorer, der lader sig lokke af tocifrede udbytteprocenter.

Listen nedenfor er en øjebliksopgørelse baseret på NPinvestors egne markedsdata og skal læses som sådan – ikke som en købsanbefaling. Men den fortæller en historie om, hvad et højt udbytte typisk dækker over, og hvorfor tallet i sig selv sjældent er et kvalitetsstempel.

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Duke Energy og Petrobras: to vidt forskellige historier

Duke Energy ligger øverst med 17,20 procent i udbytte, men aktien er i minus i år. Det er et klassisk billede for forsyningsselskaber: stabile, gældstunge virksomheder, hvor renteniveauet lægger pres på kursen, selv når udbyttet holdes eller hæves. EPR Properties følger lige efter med 17,01 procent, men uden tilgængeligt kursdata i vores opgørelse – hvilket i sig selv bør gøre en investor ekstra opmærksom, da manglende kurshistorik gør det svært at vurdere, om udbyttet er holdbart.

Modsat står Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR med 16,13 procent i udbytte og en kursstigning på hele 59,4 procent i år. Petrobras optræder faktisk to gange på listen – den brasilianske hovednotering giver 10,51 procent i udbytte og er steget 49,0 procent. Her går højt udbytte og kraftig kursgevinst hånd i hånd, men det statsejede olieselskab er samtidig eksponeret mod råvarepriser, valutakurser og brasiliansk politik – faktorer, der historisk har skabt store udsving i netop dette selskabs udbyttepolitik.

Blue Owl Capital: et lærebogseksempel på en udbyttefælde

Blue Owl Capital Inc optræder to gange i opgørelsen (to noteringer af samme selskab) med et udbytte på 9,64 procent – kombineret med et kursfald på 39,8 procent i år. Det illustrerer mekanikken bag mange høje udbytteprocenter: når kursen falder markant, stiger den procentvise udbytteandel automatisk, selv hvis det udbetalte beløb ikke er ændret. Et højt udbytte kan altså være et symptom på, at markedet har mistet tilliden til selskabet – ikke et bevis på, at aktien er et godt køb.

Til sammenligning ligger U.S. Bancorp (11,13 procent, +2,8 procent i år) og BNP Paribas SA ADR (9,37 procent, +22,1 procent) markant lavere i udbytte, men med positiv kursudvikling. Det peger på en generel tendens i tabellen: de mest ekstreme udbytteprocenter findes ofte i selskaber under pres, mens de mere moderate niveauer i top 15 hænger sammen med sundere kursudvikling.

Sektormønstret: forsyning, ejendomme og finans dominerer

Ser man på tværs af listen, går der et tydeligt sektormønster igen. Forsyning (Duke Energy, Energisa), ejendomme (EPR Properties, ESR-REIT) og finans (Blue Owl-selskaberne, Bursa Malaysia, U.S. Bancorp, BNP Paribas) fylder mest. Det er sektorer, der traditionelt uddeler en stor del af overskuddet som udbytte frem for at geninvestere i vækst – og som samtidig er følsomme over for renteniveauet, fordi de ofte er gældsfinansierede. Energisektoren (Petrobras, TotalEnergies EP Gabon, FLEX LNG) bidrager med sin egen volatilitet, drevet af olie- og gaspriser snarere end selskabsspecifikke forhold.

Hvad betyder det for en dansk investor?

For danske investorer har det skattemæssige setup betydning for, hvordan et højt udbytte reelt lander i porteføljen. På en aktiesparekonto beskattes både udbytter og kursgevinster samlet efter lagerprincippet med en flad sats, uafhængigt af om gevinsten er realiseret – det gør høje, løbende udbytter administrativt enkle, men det betyder også, at et kursfald som Blue Owl Capitals modregnes direkte i det samme regnskabsår. Udenfor aktiesparekontoen, i frie midler, beskattes udbytter typisk som aktieindkomst i udbetalingsåret, mens kursgevinster først beskattes ved salg – hvilket gør tidspunktet for realisering af tab eller gevinst til en selvstændig overvejelse. Desuden er ikke alle udenlandske aktier og noteringer nødvendigvis tilgængelige eller optimale at holde på en aktiesparekonto, og udenlandsk kildeskat på udbytter – som ofte gør sig gældende for brasilianske og andre ikke-europæiske selskaber – kan reducere det reelle afkast, selv når den opgjorte udbytteprocent ser høj ud.

Konklusionen fra denne opgørelse er nøgtern: et udbytte på 15-17 procent er ikke i sig selv et kvalitetstegn. Det kan afspejle en reel, velfunderet udbytteevne som hos Petrobras’ stigende kurser, eller det kan være et resultat af et kursfald, som hos Blue Owl Capital. Investorer, der jagter de højeste tal i tabellen nedenfor, bør altid sammenholde udbytteprocenten med kursudvikling, gældsniveau og sektor, før tallet tolkes som en attraktiv mulighed.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 25. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.