Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

NPinvestors egen opgørelse viser aktier med udbytter op til 18,11 procent - men et højt udbytte er sjældent en gratis omgang for danske investorer.

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Øverst i NPinvestors opgørelse over de højeste udbytteprocenter troner den kinesiske forsvarskoncern AviChina Industry & Technology med et udbytte på 18,11%, tæt forfulgt af amerikanske Duke Energy med 17,32% og Petrobras’ ADR-aktie med 15,42%. Men tallene skjuler et vigtigt mønster: nogle af de højeste udbytter opstår, fordi kursen er kollapset, mens andre findes hos selskaber, der samtidig har leveret solide kursgevinster. Det gør listen interessant læsning – men ikke en købsliste.

Tabellen nedenfor viser de 15 aktier i NPinvestors data med de højeste udbytteprocenter lige nu, sammen med årets kursudvikling hvor data er tilgængelig. Herunder gennemgår vi de vigtigste observationer – og hvad de betyder, hvis man investerer via en dansk aktiesparekonto eller almindeligt depot.

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Finans og energi dominerer toppen

Ser man på sektorfordelingen i top-15, går det op for én, hvor koncentreret listen er. Finanssektoren tegner sig for hele fem af de 15 pladser – Bursa Malaysia (13,99%), Canadian Banc Corp (11,26%), U.S. Bancorp (11,12%), Blue Owl Capital (8,83%) og Artisan Partners (8,82%). Energisektoren følger med Petrobras i to udgaver samt Aker Solutions på 8,56%. Det er ikke overraskende: banker, kapitalforvaltere og olieselskaber er typisk cash flow-tunge forretninger, der historisk har udbetalt en stor del af overskuddet til aktionærerne – men det betyder også, at listen er sårbar for rentefølsomhed og oliepris, snarere end at afspejle “sikre” udbytteaktier bredt i markedet.

Petrobras: sjældent eksempel på både udbytte og kursgevinst

Det brasilianske olieselskab Petrobras optræder to gange på listen – som ADR med 15,42% i udbytte og +57,0% i kurs i år, og som ordinær aktie med 10,28% i udbytte og +45,9% i kurs. Det er en kombination, man sjældent ser: normalt er ekstremt høje udbytteprocenter et symptom på, at kursen er faldet, så udbyttet ser stort ud i procent af en lavere aktiekurs. Her er det modsatte tilfældet – Petrobras har både udbetalt rigeligt og samtidig set kursen stige markant, drevet af høje oliepriser og selskabets udbyttepolitik. Det er dog værd at bemærke, at olieselskabers udbytter typisk svinger med råvarepriserne og ikke er nær så stabile som for eksempel forsyningsselskaber.

Blue Owl Capital: et lærebogseksempel på udbytte-fælden

Det modsatte billede tegner sig hos Blue Owl Capital, der figurerer to gange i opgørelsen med identiske tal: 8,83% i udbytte og et kursfald på -24,4% i år. Det er et klassisk tegn på, hvad man kalder en “udbytte-fælde”: procenten ser attraktiv ud, men den er delvist et regnestykke, hvor tælleren (udbyttet) er fastholdt, mens nævneren (aktiekursen) er faldet markant. Samme tendens ses hos Sanofi (9,59% i udbytte, -11,5% i kurs). Et højt udbytte i procent siger med andre ord intet om, hvorvidt selskabet reelt kan fortsætte med at betale det samme beløb fremover.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer har det praktisk betydning, hvor man placerer aktier med høje udbytter. På en aktiesparekonto beskattes udbytter og kursgevinster med en fast sats på 17% inden for det årlige indskudsloft, hvilket kan være fordelagtigt ved høje, løbende udbytteudbetalinger – men udenlandsk kildeskat på for eksempel amerikanske (U.S. Bancorp, Duke Energy, Sanofi ADR), brasilianske (Petrobras) eller norske (Aker Solutions, B2 Impact) aktier kan være vanskelig eller umulig at få modregnet fuldt ud på aktiesparekontoen. Uden for aktiesparekontoen – i frie depoter – vil aktier ofte være underlagt lagerbeskatning, hvis de klassificeres som investeringsselskaber, eller realisationsbeskatning som almindelige aktier, afhængigt af selskabstype. Det er værd at undersøge grundigt før køb, da beskatningen kan æde en stor del af det tilsyneladende attraktive udbytte.

Det væsentligste forbehold er dog, at denne opgørelse er et øjebliksbillede fra NPinvestors data i dag – ikke en anbefaling. Et udbytte på 18,11% eller 15,42% er ikke en garanti for fremtidige udbetalinger, og selskaber kan til enhver tid sætte udbyttet ned eller helt fjerne det, hvis indtjeningen svigter. Manglen på kursdata for flere af de højest placerede aktier – AviChina, Bursa Malaysia, China Travel og Terveystalo – understreger også, at nogle af disse aktier handles med lavere likviditet og mindre analytikerdækning end de mere kendte navne som Duke Energy og U.S. Bancorp. Høje procenter fanger blikket, men det er selskabets underliggende evne til at tjene og udbetale penge over tid, der afgør, om udbyttet holder.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 6. august 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.