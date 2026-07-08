12-årig canadisk iværksætter bygger AI-receptionist til små virksomheder

En 12-årig fra British Columbia har lanceret AI-tjenesten Voxa, der skal hjælpe små virksomheder med at undgå tabte opkald og kunder.

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En 12-årig pige fra den canadiske provins British Columbia har udviklet en AI-drevet telefonreceptionist, der allerede håndterer hundredvis af opkald for små virksomheder. Det skriver Business Insider, som har talt med iværksætteren Mana Jampala om produktet Voxa, der blev lanceret i november 2025.

Historien er et eksempel på, hvordan tilgængelige AI-værktøjer som ChatGPT og Claude i stigende grad sænker barrieren for at bygge softwareprodukter – i dette tilfælde helt ned til grundskolealderen. For investorer, der følger udviklingen inden for kunstig intelligens og virksomhedssoftware, illustrerer casen en bredere tendens: AI-kodningsassistenter gør det muligt at bygge kommercielle produkter uden traditionel programmeringsuddannelse eller stor kapital.

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Løsning på et konkret problem hos faren

Ifølge Business Insider fik Jampala ideen til Voxa, da hun som 11-årig tilbragte tid på sin fars arbejdsplads. Hun lagde mærke til, at det lille team ofte var så travlt optaget, at de misteopkald fra potentielle kunder helt ubemærket eller bevidst ignorerede dem.

“When I was 11 years old, I would go to my dad’s workplace, and I’d notice they’d miss a lot of calls,” siger Jampala til Business Insider. “They’re a very small team, so they’d be super busy. They’d either ignore them or not notice them at all.”

For små virksomheder kan tabte opkald over tid betyde et betydeligt tab af omsætning, fordi potentielle kunder simpelthen ringer til en konkurrent i stedet. Det er netop dette problem, Voxa forsøger at løse ved at fungere som en døgnbemandet, AI-baseret telefonassistent.

Fra opkald til bookinger og ordrer

Voxa kan besvare opkald, booke medarbejderes aftaler, notere bestillinger fra restauranter, håndtere ubesvarede opkald og generere opsummeringer efter hver samtale, fremgår det af Business Insiders beskrivelse af produktet. Selvom tjenesten kun har eksisteret i under et år, oplyser Jampala, at Voxa allerede håndterer hundredvis af opkald, og at hun arbejder på at lande sin første betalende kunde.

Ud over selve Voxa-produktet har den unge iværksætter også lanceret platformen Voxa Agents, hvor brugere kan oprette deres egne AI-agenter ved hjælp af almindeligt sprog frem for kode. Ambitionen er ifølge Business Insider at gøre det muligt for kunder at bygge skræddersyede AI-løsninger uden teknisk baggrund.

Jampala fortæller til mediet, at hendes plan er at bootstrappe virksomheden i et par år, før hun søger optagelse i en accelerator som Y Combinator eller a16z. Først derefter regner hun med at gå videre til at rejse venturekapital, når selskabet efter hendes vurdering står stærkere.

Opvokset med AI som selvfølge

Jampala tilhører Generation Alpha – den generation, der er vokset op med kunstig intelligens og avanceret teknologi som en naturlig del af hverdagen. Ifølge Business Insider blev hun interesseret i AI allerede som 9-årig og har siden deltaget i kodningslejre, lært programmeringssproget Python og vundet en pris i en universitetsnær videnskabskonkurrence under et besøg i Indien.

Hun har desuden modtaget et legat fra 1517 Medici Project, en fond der uddeler støtte til gymnasie- og universitetsstuderende samt studieafbrydere, som er i gang med at bygge startups. Til at begynde med brugte Jampala OpenAIs ChatGPT til at udvikle mindre stykker kode ad gangen, som hun selv gennemgik, før hun gik videre. Senere skiftede hun til Anthropics kodningsværktøj Claude, som hun ifølge Business Insider fandt mere anvendeligt.

“Instead of making it write the entire code base in one single try, I like to ask it to do little snippets of code, so I can look at it, test it out if something breaks, figure out why, and then fix it,” forklarer Jampala til mediet. “Now, I have this massive code base, which I know works because I’ve tested every small part of it.”

Trods sin unge alder beskriver Jampala arbejdet med startuppen som en overvejende ensom proces. “I really like it, but sometimes it does feel isolating. In my area, I don’t really know any other people my age doing this,” siger hun til Business Insider, og tilføjer, at hun har fundet fællesskab med jævnaldrende iværksættere via onlineplatformen Discord, hvor hun har mødt andre unge, der koder og driver egne startups.

En bredere trend for investorer at følge

Casen fra Business Insider føjer sig til en række historier om, hvordan generative AI-værktøjer i stigende grad demokratiserer softwareudvikling. For investorer, der ser efter tidlige tegn på, hvor AI-adoptionen vil sprede sig, er små virksomheders behov for automatisering af kundeservice og administration et af de områder, hvor efterspørgslen efter AI-drevne løsninger vokser hurtigst.

Selvom Voxa endnu er en meget lille aktør uden børsnotering eller offentliggjort omsætning, understreger historien den kommercielle logik, som også driver større, børsnoterede selskaber inden for AI-baserede virksomhedsværktøjer – nemlig at automatisere tidskrævende, manuelle opgaver som telefonpasning, ordremodtagelse og aftalebooking for mindre virksomheder, der ikke har råd til at ansætte fuldtidsansat kontorpersonale.

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