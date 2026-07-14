12 amerikanske delstater hyrer advokatfirma for at stoppe Paramount-WBD-fusion

Tolv amerikanske delstater med Californien i spidsen har sagsøgt for at blokere Paramounts 110 mia. dollar-opkøb af Warner Bros Discovery.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

WBD.US 27,09 ▲ +1,88% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Tolv amerikanske delstater har lagt sag an for at blokere Paramounts opkøb af Warner Bros Discovery til omkring 110 milliarder dollar. Delstaterne har hyret det private advokatfirma Milbank til at føre sagen, som kan komme til at trække tænder ud af en af de største mediefusioner i årevis.

Læs mere: Warner Bros Discovery Aktie (WBD): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Californien går forrest i søgsmålet, da begge selskaber har hovedkontor i staten. California er sluttet sammen med elve andre delstater for at søge at stoppe fusionen, fremgår det ifølge BBC. Sky News bekræfter, at i alt tolv stater står bag søgsmålet mod aftalen mellem Paramount og Warner Bros Discovery.

Konkurrencehensyn i centrum

Kritikken fra delstaterne handler grundlæggende om konkurrenceforholdene i medie- og streamingbranchen. En sammenlægning af Paramount og Warner Bros Discovery vil samle to af Hollywoods traditionelle studier samt betydelige streamingaktiver under samme tag, hvilket ifølge sagsøgerne kan svække konkurrencen og gå ud over forbrugerne.

Ved at inddrage Milbank som ekstern juridisk rådgiver signalerer delstaterne, at de er parate til en langvarig og ressourcekrævende retslig kamp mod en aftale i milliardklassen. Det er ikke usædvanligt, at delstater søger ekstern juridisk assistance i sager af denne kompleksitet og størrelsesorden, men det understreger samtidig, hvor alvorligt delstaterne tager sagen.

Hvad betyder det for aktien og fusionen

For investorer i Warner Bros Discovery er sagen relevant, fordi den kan forsinke eller i værste fald forhindre gennemførelsen af en fusion, der ellers har været ventet at skabe værdi for aktionærerne i begge selskaber. En retssag fra så mange delstater samtidig lægger yderligere pres på tidsplanen for en aftale, der i forvejen skal igennem føderale antitrust-myndigheder.

Historisk har store medie- og telefusioner i USA ofte mødt modstand fra både delstats- og forbundsmyndigheder, og udfaldet har varieret betydeligt fra sag til sag. Nogle aftaler er blevet godkendt med vilkår om frasalg af aktiver, mens andre er blevet trukket tilbage eller kraftigt forsinket som følge af juridiske udfordringer.

Sagen føjer sig til en periode med øget regulatorisk opmærksomhed på konsolidering i medieindustrien globalt, hvor streamingtjenester og traditionelle tv- og filmstudier i stigende grad smelter sammen for at stå stærkere over for store teknologiplatforme. For danske investorer, der følger amerikanske medieaktier eller har eksponering via globale fonde, er sagen et eksempel på, at store transatlantiske fusioner sjældent er en formsag, selv når aftalerne er offentliggjort og finansielt på plads.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår sagen ventes at komme for retten, eller hvordan Paramount og Warner Bros Discovery vil reagere på søgsmålet. Begge selskaber har tidligere fremhævet, at fusionen forventes at styrke deres konkurrenceevne over for globale streamingaktører, men delstaternes modtræk kan trække processen betydeligt i langdrag.

Kilder: Investing.com, BBC, News