12 amerikanske stater sagsøger for at stoppe Paramount-WBD-fusion på 110 mia. dollar

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Tolv amerikanske delstater har anlagt sag for at blokere den planlagte fusion mellem Paramount og Warner Bros. Discovery til en værdi af omkring 110 milliarder dollar. Californiens justitsminister, Rob Bonta, går forrest i sagen og argumenterer for, at den store mediefusion vil skade konkurrencen og forbrugerne, skriver flere internationale medier.

Både Paramount og Warner Bros. Discovery har hovedsæde i Californien, hvilket har givet delstaten en central rolle i søgsmålet. De øvrige elleve stater, der har sluttet sig til sagen, deler bekymringen om, at en sammenlægning af de to mediegiganter vil begrænse udbuddet af tv- og streamingindhold og potentielt presse priserne op for amerikanske forbrugere.

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Bonta bygger sag om markedsmagt

Ifølge CNBC og BBC bygger de sagsøgende staters argumentation på, at en fusion mellem de to selskaber vil samle en betydelig del af det amerikanske medielandskab under én ejer – med konsekvenser for både kabel-tv, film og streamingtjenester. Sky News beskriver, hvordan søgsmålet specifikt retter sig mod risikoen for reduceret konkurrence inden for indholdsproduktion og distribution.

Justitsminister Bonta har fremhævet, at fusionen kan give det sammenlagte selskab urimelig forhandlingsstyrke over for både annoncører og distributører, hvilket i sidste ende kan ramme forbrugerne gennem højere priser eller mindre indholdsmangfoldighed.

Needham: Forsinkelse, ikke nederlag

Trods den juridiske modstand vurderer analytikere hos Needham ifølge Seeking Alpha, at søgsmålet snarere vil forsinke end forhindre fusionen. Analytikerne peger på, at lignende sager historisk set har ført til forhandlede løsninger eller vilkår – som frasalg af visse aktiver – frem for et egentligt stop af transaktionen.

Vurderingen giver et vist håb for investorer, der har fulgt fusionsplanerne tæt siden de blev offentliggjort. En længere retslig proces kan dog skabe usikkerhed om tidspunktet for, hvornår fusionen eventuelt kan godkendes og gennemføres, hvilket typisk øger volatiliteten i begge selskabers aktier på kort sigt.

Betydning for investorer

Sagen er et af de seneste eksempler på, hvordan amerikanske delstater og myndigheder i stigende grad griber ind over for store mediefusioner. For danske investorer med eksponering mod amerikanske medieaktier – enten direkte eller via globale fonde – er sagen en påmindelse om, at regulatorisk risiko fortsat kan spille en stor rolle for værdiansættelsen af store transaktioner i sektoren.

Udfaldet af søgsmålet kan få betydning ikke blot for Paramount og Warner Bros. Discovery, men også for fremtidige fusioner i den amerikanske medie- og underholdningsbranche, hvor konkurrencemyndighederne synes at skærpe deres tilsyn.

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Kilder: Seeking Alpha, BBC, CNBC, News