1inch åbner Aqua for alle: Ny likviditetsmodel lanceres på 13 blockchains

DeFi-protokollen 1inch har offentligt lanceret Aqua, en delt likviditetsløsning, der skal gøre op med traditionelle liquidity pools på tværs af 13 chains.

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DeFi-protokollen 1inch har nu åbnet sin nye likviditetsløsning Aqua for offentligheden. Systemet, der blev lanceret for udviklere i november 2025, er nu tilgængeligt på tværs af 13 EVM-kompatible blockchains og skal gøre op med den traditionelle model, hvor likviditet låses fast i separate pools.

Aqua fungerer som et delt, selvforvaltet likviditetslag, hvor brugere kan stille kapital til rådighed for flere positioner samtidig ud fra én og samme wallet-saldo, uden at aktiverne skal låses fast i individuelle pools. Det oplyser 1inch ifølge The Block og Decrypt.

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Ny model skal reducere risiko for likviditetsudbydere

Traditionelt har DeFi-brugere skullet binde deres kryptoaktiver i separate liquidity pools for hver position, de vil deltage i. Det øger både kapitalbindingen og risikoen, fordi midlerne er spredt og ofte ikke kan flyttes fleksibelt.

Aqua er designet som et risikokontrolleret alternativ til denne pool-baserede tilgang, fremgår det af en selskabsmeddelelse gengivet af CryptoNewsLand. Ved at lade én wallet-saldo stå bag flere positioner samtidig kan brugere potentielt opnå bedre kapitaludnyttelse, samtidig med at de bevarer selvforvaltning over deres aktiver.

10 millioner 1INCH-tokens skal tiltrække likviditet

For at få gang i brugen af den nye løsning har 1inch lanceret et incitamentsprogram til en værdi af 10 millioner 1INCH-tokens. Programmet finansieres af 1inch Foundation og suppleres af yderligere 500.000 USDC fra 1inch DAO, ifølge CryptoNewsLand.

Incitamentsordningen drives via Merkl-teknologi og skal belønne brugere, der stiller likviditet til rådighed gennem Aqua på tværs af de 13 understøttede chains fra dag ét. Det signalerer, at 1inch satser massivt på at få den nye infrastruktur udbredt hurtigt, frem for at lade den vokse organisk.

Betydning for danske krypto-investorer

For danske investorer, der handler kryptoaktiver eller deltager i DeFi-protokoller, er lanceringen relevant, fordi den kan påvirke både likviditetsforholdene og gebyrstrukturen på tværs af de involverede blockchains. Hvis Aqua vinder udbredelse, kan det betyde mere effektiv prisdannelse og lavere slippage ved handler, hvilket typisk er til gavn for slutbrugere.

1inch er en af de mest anvendte DeFi-protokoller globalt og fungerer som en aggregator, der finder de bedste priser på tværs af decentraliserede børser. En vellykket udrulning af Aqua kan derfor få betydning langt ud over 1inchs eget økosystem, hvis andre protokoller vælger at integrere den delte likviditetsmodel.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor tilslutning Aqua vil få, men den store token-baserede incitamentspulje tyder på, at 1inch forventer betydelig konkurrence om likviditeten i det bredere DeFi-landskab.

Kilder: Theblock, Crypto News Land, Decrypt