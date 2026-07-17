1inch bekræfter exit for medstifter Anton Bukov efter fyringssag

DeFi-protokollen 1inch bekræfter, at medstifter Anton Bukov ikke har været involveret siden december 2025, efter han selv oplyste, at han var blevet fyret.

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DeFi-protokollen 1inch har bekræftet, at medstifter Anton Bukov ikke har været involveret i projektet siden december 2025. Bekræftelsen kommer, efter Bukov selv har offentliggjort, at han blev fyret fra selskabet han var med til at grundlægge.

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Ifølge oplysninger fra både 1inch og Bukov selv opstod bruddet efter uenigheder om ledelse og drift af protokollen. Bukov har oplyst, at han ikke længere spillede en aktiv rolle og pressede på for ændringer i selskabets ledelsesstruktur, inden han blev fyret i løbet af 2025.

Ny satsning: Second Tier

Efter sin exit fra 1inch har Bukov nu lanceret en ny DeFi-satsning ved navn Second Tier. Detaljerne om det nye projekts præcise fokus og forretningsmodel er endnu sparsomme, men lanceringen understreger, at Bukov fortsat er aktiv i den decentraliserede finanssektor på trods af bruddet med det selskab, han selv var med til at bygge op.

1inch er en af de mest kendte DEX-aggregatorer i kryptomarkedet, som samler likviditet på tværs af flere decentrale børser for at give brugere de bedste handelspriser. Protokollen har eksisteret siden 2019 og har opbygget en betydelig brugerbase og et tilhørende token, 1INCH, der handles på flere større kryptobørser.

Uenighed om retning i modent DeFi-selskab

Sagen føjer sig til en række eksempler på, at grundlæggerkonflikter og ledelsesændringer i modne kryptoprojekter ikke er et ualmindeligt fænomen, i takt med at branchen bevæger sig fra tidlige opstartsfaser til mere etablerede forretningsstrukturer. Uenigheder om, hvordan et projekt skal styres og finansieres, opstår ofte, når et selskab modnes og skal navigere mellem decentraliserede idealer og mere traditionelle virksomhedskrav.

For investorer i kryptoaktiver er den slags interne magtkampe relevante at følge, da de kan påvirke tilliden til et projekts governance og dermed indirekte værdien af tilknyttede tokens. Selvom 1inch understreger, at driften fortsætter uændret, kan offentlige uenigheder mellem grundlæggere skabe usikkerhed om selskabets fremtidige retning.

Hvad betyder det for danske investorer?

1INCH-tokenet er tilgængeligt på flere platforme, som danske investorer har adgang til, herunder internationale kryptobørser. En ledelseskonflikt af denne art vil typisk ikke i sig selv udløse voldsomme kursbevægelser, men den kan bidrage til øget volatilitet, hvis markedet tolker sagen som et tegn på interne problemer i projektet.

Sagen minder også om, at DeFi-sektoren fortsat er præget af begrænset gennemsigtighed omkring ledelsesbeslutninger sammenlignet med traditionelle børsnoterede selskaber. Investorer, der overvejer eksponering mod DeFi-tokens som 1INCH, bør derfor være opmærksomme på, at governance-risici kan opstå med kort varsel og uden de samme oplysningsforpligtelser, som gælder for børsnoterede aktier.

Kilder: AMBCrypto, Cointelegraph