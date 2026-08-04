25 amerikanske stater sagsøger Trump-administrationen over nye tariffer

Mere end 20 statsadvokater kalder ny tarif-undersøgelse et "skuespil" og hævder, den skal genindføre toldsatser, domstole allerede har underkendt.

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Mere end 20 amerikanske statsadvokater har indledt en juridisk kamp mod Trump-administrationen og beskylder regeringen for at føre en “skueproces”-undersøgelse for at retfærdiggøre nye tariffer. Det skriver Financial Times. Ifølge CNBC har hele 25 stater lagt sag an mod administrationen, fordi de mener, at de seneste globale tariffer ulovligt genindfører toldsatser, som domstole allerede har underkendt.

Sagen er endnu en optrapning i den juridiske kamp om Trumps handelspolitik, hvor domstole tidligere har slået fast, at en række af de omdiskuterede tariffer var ulovlige. Ifølge statsadvokaternes anklage forsøger administrationen nu at omgå disse domme ved at indføre nye afgifter under dække af en undersøgelse af påstået tvangsarbejde i udenlandske forsyningskæder.

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Anklage om “sham”-undersøgelse

Kernen i sagsanlægget er ifølge Financial Times, at statsadvokaterne betegner tarif-undersøgelsen som et rent skuespil – et forsøg på at give juridisk dække til told, der reelt allerede er blevet dømt ugyldig af domstolene. De hævder, at administrationen bruger anklager om tvangsarbejdskrænkelser som løftestang til at genindføre afgifter, der ellers ikke ville kunne stå.

CNBC bekræfter, at kernen i de 25 staters søgsmål er, at de nyeste globale tariffer reelt er en genopfindelse af de toldsatser, som retssystemet tidligere har underkendt. Statsadvokaterne argumenterer, at administrationen ikke kan omgå domstolskendelser ved simpelthen at ompakke de samme afgifter under en anden juridisk begrundelse.

Betydning for handel og investorer

Sagen kommer på et tidspunkt, hvor Trump-administrationens tarifpolitik allerede har skabt betydelig usikkerhed for globale forsyningskæder og finansmarkeder. Hvis domstolene på ny underkender de nye tariffer, kan det få konsekvenser for amerikanske importører og eksportører verden over – herunder danske selskaber med eksponering mod det amerikanske marked.

For danske investorer med aktier i selskaber, der er afhængige af transatlantisk handel, kan sagens udfald få betydning for både omkostningsstrukturer og fremtidig indtjening. En fortsat juridisk uklarhed om amerikansk handelspolitik risikerer desuden at øge volatiliteten på de globale markeder, i takt med at investorer forsøger at vurdere, hvordan tarif-tvisterne vil udvikle sig.

Hvad sker der nu?

Det er endnu uvist, hvornår sagen kan forventes afgjort ved retten, men den tilføjer endnu et kapitel til den langvarige juridiske tovtrækning om, hvor vidt Det Hvide Hus kan bruge udøvende beføjelser til at indføre og genindføre told uden om Kongressen. Sagsanlægget understreger, at flertallet af amerikanske stater – tværs af partiskel – nu direkte udfordrer regeringens ret til at fastholde en aggressiv tarifpolitik gennem juridiske smuthuller.

Kilder: Financial Times, CNBC