300.000 evakueret: Skovbrande i Frankrig og Spanien kalder “tordenskrald” for økonomien

Massive skovbrande ved Bordeaux og i Spanien har tvunget over 300.000 til at flygte. Macron indkalder krisemøde, mens ny hedebølge truer.

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Voldsomme skovbrande omkring Bordeaux-regionen i Frankrig og flere steder i Spanien har nu tvunget mere end 300.000 mennesker til at forlade deres hjem. Den franske præsident Emmanuel Macron har indkaldt til et krisemøde, mens en fransk minister ifølge CNBC har beskrevet situationen som et “tordenskrald” for den lokale økonomi.

Branden i Bordeaux-området regnes blandt de mest omfattende i regionen i flere år og har spredt sig hastigt i tørt og vindfuldt vejr. Ifølge Financial Times advarer det franske civilberedskab om, at ilden “langt fra er under kontrol”, og at situationen forværres af en ny hedebølge, som ventes at ramme både Frankrig og Spanien i de kommende dage.

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Kapløb mod klokken før ny varme

Myndigheder i begge lande kæmper nu om at få bugt med brandene, inden de høje temperaturer for alvor sætter ind igen. Ifølge Investing.com forsøger redningsmandskab i både Frankrig og Spanien at inddæmme de mest kritiske brandhaarde, mens vejrudsigten peger på forværrede forhold i den kommende uge.

Kombinationen af udtørret vegetation, høje temperaturer og kraftig vind har historisk vist sig at være en giftig cocktail for skovbrande i Sydeuropa, og eksperter frygter, at årets sæson kan blive blandt de værste i nyere tid, hvis mønstret gentager sig i takt med den varslede hedebølge.

Store økonomiske konsekvenser for regionen

Bordeaux-regionen er kendt som et af Frankrigs vigtigste vinområder og et populært turistmål, og de massive evakueringer rammer derfor både landbrug, hoteldrift og lokal handel midt i højsæsonen. Den franske minister, der har beskrevet situationen som et “tordenskrald” for økonomien, understreger ifølge CNBC, at skaderne allerede mærkes bredt i lokalsamfundet.

For danske investorer med eksponering mod europæiske forsikringsselskaber, rejsebranchen eller landbrugsrelaterede aktiver kan de gentagne ekstremvejrshændelser i Sydeuropa få betydning på både kort og lang sigt. Stigende hyppighed af skovbrande og hedebølger presser i forvejen forsikringsbranchens genforsikringsomkostninger, og turistdestinationer i Middelhavsområdet oplever i stigende grad aflysninger og omlægninger af rejseplaner i sommermånederne.

Krisemøde og fortsat beredskab

Macron har indkaldt til et krisemøde for at koordinere den nationale indsats, mens lokale og regionale myndigheder i både Frankrig og Spanien har mobiliseret ekstra brandmandskab og materiel. Ifølge Financial Times venter civilberedskabet, at situationen kan forværres yderligere, før den bedres, i takt med at den nye hedebølge rammer regionen.

Indtil videre er der ikke meldt om et præcist tidspunkt for, hvornår brandene forventes at være under kontrol, og myndighederne opfordrer fortsat beboere i de berørte områder til at følge evakueringsanvisninger nøje.

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Kilder: CNBC, Investing.com, Financial Times