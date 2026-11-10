50 danske aktier faldt tirsdag, og C25 lukkede 0,17 pct. lavere

C25 faldt 0,17 pct. tirsdag den 10. november og lukkede i 2.014,88. Siden nytår er indekset oppe 10,46 pct.

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Af de 98 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 40, mens 50 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Pandora steg mest med 3,61 pct. til 958,60 kr. Vestas faldt mest med 4,06 pct. til 198,60 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde H Lundbeck A/S (+6,14 pct.), Hvidbjerg Bank (+4,75 pct.), MT Højgaard Holding (+2,62 pct.); størst fald havde NTG Nordic Transport Group (-6,09 pct.), Grønlandsbanken (-4,88 pct.), cBrain (-3,02 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 927 mio. kr. (3.412.585 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 271,50 kr. -0,48 % 927 mio. kr. Vestas 198,60 kr. -4,06 % 543 mio. kr. Novonesis 440,20 kr. -3,42 % 493 mio. kr. Genmab 3.581,00 kr. -2,19 % 440 mio. kr. Pandora 958,60 kr. +3,61 % 426 mio. kr.

Andre indeks tirsdag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.014,88 -0,17 % +10,46 % OMXS30 3.343,99 +1,03 % +15,99 % DAX 26.572,52 +1,16 % +8,50 % Euro Stoxx 50 6.361,17 +1,12 % +9,84 %

Insiderhandler i tirsdagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 14.13 Netcompany Group A/S Thomas Johansen, cFO Køb 240.000 kr. 14.00 HusCompagniet A/S Michael Troensegaard Andersen, bestyrelsesformand Køb 378.000 kr. 09.09 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 846.000 kr. 14.38 Matas A/S Nicolai Uglebjerg, nærtstående til koncernchef Mette Uglebjerg Køb 16.000 kr. 13.08 Matas A/S Frederik Uglebjerg, nærtstående til koncernchef Mette Uglebjerg Køb 50.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen onsdag

Regnskab tirsdag kom fra H+H International, SJF Bank A/S.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra DFDS A/S, FLSmidth & Co., H Lundbeck A/S, Royal Unibrew, Scandinavian Tobacco Group, Vestas. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6591 kr. (-0,02 pct.). En euro kostede 7,4750 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,94 kr. 100 norske kroner kostede 70,46 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 91,28 dollar pr. tønde (-5,37 pct.), guld 4.055,72 dollar pr. troy ounce (-0,25 pct.), sølv 51,63 dollar pr. troy ounce (-0,51 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 10. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.