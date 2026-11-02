50 danske aktier steg mandag, og C25 lukkede 0,38 pct. højere

Ved lukketid mandag den 2. november stod C25 i 1.981,96. Det er 0,38 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 8,65 pct.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Rockwool steg mest med 4,53 pct. til 207,80 kr. Genmab faldt mest med 5,47 pct. til 3.698,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+8,42 pct.), NTG Nordic Transport Group (+2,80 pct.), MT Højgaard Holding (+2,55 pct.); størst fald havde TORM plc (-3,58 pct.), BioMar Group A/S (-3,31 pct.), Skjern Bank (-3,23 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 963 mio. kr. (3.563.021 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 270,20 kr. +1,54 % 963 mio. kr. Genmab 3.698,00 kr. -5,47 % 928 mio. kr. DSV 1.447,50 kr. +2,88 % 795 mio. kr. Vestas 191,80 kr. +1,35 % 409 mio. kr. Danske Bank 347,10 kr. +0,55 % 319 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.981,96 +0,38 % +8,65 % OMXS30 3.267,87 -0,11 % +13,35 % DAX 25.873,89 +0,22 % +5,65 % Euro Stoxx 50 6.151,84 +0,33 % +6,22 %

Ledelsens handler mandag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 11.23 Danske Bank A/S Magnus Thor Agustsson, direktionsmedlem, Chief Risk Officer Anden – 10.46 Skjern Bank A/S Thomas Baun, administrerende direktør Køb 56.000 kr. 10.46 Skjern Bank A/S Michael Tang Nielsen, vicedirektør Køb 31.000 kr. 15.35 InstallatørGruppen A/S Frandsen Holding ApS, nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen Køb 1,5 mio. kr. 09.37 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 611.000 kr. 15.35 InstallatørGruppen A/S Frandsen Holding ApS, nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen Køb 153.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen tirsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra Boozt, Coloplast, Solar. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,6693 kr. (-0,41 pct.). En euro kostede 7,4740 kr. (+0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,33 kr. 100 norske kroner kostede 71,89 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 108,06 dollar pr. tønde (-2,52 pct.), guld 3.904,23 dollar pr. troy ounce (+0,16 pct.), sølv 49,77 dollar pr. troy ounce (+1,42 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 2. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.