50 danske aktier steg mandag, og C25 lukkede 0,38 pct. højere

Ved lukketid mandag den 2. november stod C25 i 1.981,96. Det er 0,38 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 8,65 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
50 danske aktier endte i plus og 41 i minus, når man ser på de 104, vi har kurser på.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Rockwool steg mest med 4,53 pct. til 207,80 kr. Genmab faldt mest med 5,47 pct. til 3.698,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Rockwool
|+4,53 %
|Genmab
|-5,47 %
|Pandora
|+3,79 %
|GN Store Nord
|-0,47 %
|Carlsberg
|+3,55 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-0,30 %
|DSV
|+2,88 %
|Coloplast
|-0,19 %
|Ørsted
|+2,43 %
|Novonesis
|-0,11 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+8,42 pct.), NTG Nordic Transport Group (+2,80 pct.), MT Højgaard Holding (+2,55 pct.); størst fald havde TORM plc (-3,58 pct.), BioMar Group A/S (-3,31 pct.), Skjern Bank (-3,23 pct.).
Hvor pengene blev handlet
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 963 mio. kr. (3.563.021 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|270,20 kr.
|+1,54 %
|963 mio. kr.
|Genmab
|3.698,00 kr.
|-5,47 %
|928 mio. kr.
|DSV
|1.447,50 kr.
|+2,88 %
|795 mio. kr.
|Vestas
|191,80 kr.
|+1,35 %
|409 mio. kr.
|Danske Bank
|347,10 kr.
|+0,55 %
|319 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.981,96
|+0,38 %
|+8,65 %
|OMXS30
|3.267,87
|-0,11 %
|+13,35 %
|DAX
|25.873,89
|+0,22 %
|+5,65 %
|Euro Stoxx 50
|6.151,84
|+0,33 %
|+6,22 %
Ledelsens handler mandag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|11.23
|Danske Bank A/S
|Magnus Thor Agustsson, direktionsmedlem, Chief Risk Officer
|Anden
|–
|10.46
|Skjern Bank A/S
|Thomas Baun, administrerende direktør
|Køb
|56.000 kr.
|10.46
|Skjern Bank A/S
|Michael Tang Nielsen, vicedirektør
|Køb
|31.000 kr.
|15.35
|InstallatørGruppen A/S
|Frandsen Holding ApS, nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen
|Køb
|1,5 mio. kr.
|09.37
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|611.000 kr.
|15.35
|InstallatørGruppen A/S
|Frandsen Holding ApS, nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen
|Køb
|153.000 kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen tirsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra Boozt, Coloplast, Solar. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,6693 kr. (-0,41 pct.). En euro kostede 7,4740 kr. (+0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,33 kr. 100 norske kroner kostede 71,89 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 108,06 dollar pr. tønde (-2,52 pct.), guld 3.904,23 dollar pr. troy ounce (+0,16 pct.), sølv 49,77 dollar pr. troy ounce (+1,42 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 2. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.