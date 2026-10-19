62 danske aktier faldt mandag, og C25 lukkede 0,81 pct. lavere

Ved lukketid mandag den 19. oktober stod C25 i 1.850,26. Det er 0,81 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 1,43 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 28 af 101 danske aktier lukkede højere, og 62 lukkede lavere.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Genmab steg mest med 1,60 pct. til 2.542,00 kr. Ambu A/S faldt mest med 3,45 pct. til 75,65 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Genmab
|+1,60 %
|Ambu A/S
|-3,45 %
|Novonesis
|+1,54 %
|NKT A/S
|-3,00 %
|Carlsberg
|+1,11 %
|Ørsted
|-2,88 %
|Royal Unibrew
|+0,61 %
|Danske Bank
|-2,66 %
|Rockwool
|+0,42 %
|Nordea
|-2,58 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde ALK-Abelló A/S (+4,49 pct.), Netcompany Group A/S (+2,44 pct.), BioMar Group A/S (+2,30 pct.); størst fald havde Skjern Bank (-4,93 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,60 pct.), Solar (-1,46 pct.).
Hvor pengene blev handlet
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.929.462 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|256,50 kr.
|-1,19 %
|1,0 mia. kr.
|DSV
|1.211,50 kr.
|-1,74 %
|471 mio. kr.
|Vestas
|186,55 kr.
|-1,79 %
|269 mio. kr.
|Danske Bank
|348,30 kr.
|-2,66 %
|269 mio. kr.
|Genmab
|2.542,00 kr.
|+1,60 %
|251 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.850,26
|-0,81 %
|+1,43 %
|OMXS30
|3.250,54
|-1,40 %
|+12,75 %
|OSEBX
|2.103,31
|+0,08 %
|+24,62 %
|DAX
|25.257,29
|-1,43 %
|+3,13 %
|Euro Stoxx 50
|6.120,95
|-1,34 %
|+5,69 %
Insiderhandler i mandagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.15
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,1 mio. kr.
|15.01
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab
|Køb
|2.000 kr.
|09.18
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|41,3 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen tirsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra Embla Medical hf. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valutakurser og råvarepriser
En dollar kostede 6,6585 kr. (-0,20 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,18 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,30 kr. 100 norske kroner kostede 70,68 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 104,98 dollar pr. tønde (-1,07 pct.), guld 4.183,86 dollar pr. troy ounce (+0,46 pct.), sølv 57,38 dollar pr. troy ounce (+0,63 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 19. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.