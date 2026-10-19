62 danske aktier faldt mandag, og C25 lukkede 0,81 pct. lavere

Ved lukketid mandag den 19. oktober stod C25 i 1.850,26. Det er 0,81 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 1,43 pct.

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Bredden: 28 af 101 danske aktier lukkede højere, og 62 lukkede lavere.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Genmab steg mest med 1,60 pct. til 2.542,00 kr. Ambu A/S faldt mest med 3,45 pct. til 75,65 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde ALK-Abelló A/S (+4,49 pct.), Netcompany Group A/S (+2,44 pct.), BioMar Group A/S (+2,30 pct.); størst fald havde Skjern Bank (-4,93 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,60 pct.), Solar (-1,46 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.929.462 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Sådan gik nabobørserne

Insiderhandler i mandagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,1 mio. kr. 15.01 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 2.000 kr. 09.18 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 41,3 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen tirsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra Embla Medical hf. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6585 kr. (-0,20 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,18 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,30 kr. 100 norske kroner kostede 70,68 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 104,98 dollar pr. tønde (-1,07 pct.), guld 4.183,86 dollar pr. troy ounce (+0,46 pct.), sølv 57,38 dollar pr. troy ounce (+0,63 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 19. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.