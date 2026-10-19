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NYHEDERC25 · Dagens marked

62 danske aktier faldt mandag, og C25 lukkede 0,81 pct. lavere

C25 faldt 0,81 pct. mandag. Størst stigning: Genmab (+1,60 pct.). Størst fald: Ambu A/S (-3,45 pct.).

Johannes
Johannes · Journalist 19. okt 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
62 danske aktier faldt mandag, og C25 lukkede 0,81 pct. lavere
KORT FORTALT
C25 lukkede mandag 0,81 pct. lavere og stod i 1.850,26
Genmab steg mest med 1,60 pct., mens Ambu A/S faldt 3,45 pct.
af 101 danske aktier lukkede højere og 62 lukkede lavere

Ved lukketid mandag den 19. oktober stod C25 i 1.850,26. Det er 0,81 pct. lavere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 1,43 pct.

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Bredden: 28 af 101 danske aktier lukkede højere, og 62 lukkede lavere.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Genmab steg mest med 1,60 pct. til 2.542,00 kr. Ambu A/S faldt mest med 3,45 pct. til 75,65 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
Genmab +1,60 % Ambu A/S -3,45 %
Novonesis +1,54 % NKT A/S -3,00 %
Carlsberg +1,11 % Ørsted -2,88 %
Royal Unibrew +0,61 % Danske Bank -2,66 %
Rockwool +0,42 % Nordea -2,58 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde ALK-Abelló A/S (+4,49 pct.), Netcompany Group A/S (+2,44 pct.), BioMar Group A/S (+2,30 pct.); størst fald havde Skjern Bank (-4,93 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,60 pct.), Solar (-1,46 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.929.462 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 256,50 kr. -1,19 % 1,0 mia. kr.
DSV 1.211,50 kr. -1,74 % 471 mio. kr.
Vestas 186,55 kr. -1,79 % 269 mio. kr.
Danske Bank 348,30 kr. -2,66 % 269 mio. kr.
Genmab 2.542,00 kr. +1,60 % 251 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.850,26 -0,81 % +1,43 %
OMXS30 3.250,54 -1,40 % +12,75 %
OSEBX 2.103,31 +0,08 % +24,62 %
DAX 25.257,29 -1,43 % +3,13 %
Euro Stoxx 50 6.120,95 -1,34 % +5,69 %

Insiderhandler i mandagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb
09.15 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,1 mio. kr.
15.01 Swiss Properties Invest A/S Swiss Property Ventures AG, nærtstående til CFO og CEO i datterselskab Køb 2.000 kr.
09.18 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 41,3 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen tirsdag

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab tirsdag fra Embla Medical hf. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,6585 kr. (-0,20 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,18 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,30 kr. 100 norske kroner kostede 70,68 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 104,98 dollar pr. tønde (-1,07 pct.), guld 4.183,86 dollar pr. troy ounce (+0,46 pct.), sølv 57,38 dollar pr. troy ounce (+0,63 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 19. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerC25CarlsbergDagens markedGenmabNovonesis
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