C25-indekset lukkede fredag den 20. november i 1.927,92, et fald på 1,17 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 5,69 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Af de 100 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 19, mens 70 faldt.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Tryg steg mest med 0,92 pct. til 165,40 kr. NKT A/S faldt mest med 5,55 pct. til 774,50 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Tryg
|+0,92 %
|NKT A/S
|-5,55 %
|Novonesis
|+0,32 %
|FLSmidth & Co.
|-5,43 %
|Carlsberg
|+0,08 %
|Vestas
|-4,62 %
|Demant
|+0,06 %
|GN Store Nord
|-3,28 %
|DSV
|-3,13 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NTG Nordic Transport Group (+2,03 pct.), TCM Group (+0,89 pct.), UIE PLC (+0,66 pct.); størst fald havde cBrain (-5,24 pct.), Better Collective (-3,74 pct.), Skjern Bank (-3,68 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (4.534.604 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|264,50 kr.
|-0,25 %
|1,2 mia. kr.
|DSV
|1.375,50 kr.
|-3,13 %
|854 mio. kr.
|Vestas
|173,45 kr.
|-4,62 %
|527 mio. kr.
|Genmab
|3.469,00 kr.
|-0,80 %
|399 mio. kr.
|Danske Bank
|355,20 kr.
|-1,61 %
|370 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.927,92
|-1,17 %
|+5,69 %
|OMXS30
|3.199,21
|-1,77 %
|+10,97 %
|DAX
|25.039,70
|-1,67 %
|+2,24 %
|Euro Stoxx 50
|6.000,38
|-1,86 %
|+3,61 %
Insiderhandler i fredagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|09.38
|Dampskibsselskabet Norden AS
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|826.000 kr.
|08.30
|Sampo
|Risto Murto, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Sara Mella, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Markus Rauramo, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Andreas Brandstetter, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Astrid Stange, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Annica Witschard, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Steve Langan, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
|08.30
|Sampo
|Antti Mäkinen, bestyrelsesmedlem
|Anden
|–
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,8173 kr. (+0,04 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,68 kr. 100 norske kroner kostede 69,85 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 90,58 dollar pr. tønde (+1,39 pct.), guld 3.721,65 dollar pr. troy ounce (-0,50 pct.), sølv 45,49 dollar pr. troy ounce (-4,17 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 20. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.