C25-indekset lukkede fredag den 20. november i 1.927,92, et fald på 1,17 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 5,69 pct.

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Af de 100 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 19, mens 70 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Tryg steg mest med 0,92 pct. til 165,40 kr. NKT A/S faldt mest med 5,55 pct. til 774,50 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NTG Nordic Transport Group (+2,03 pct.), TCM Group (+0,89 pct.), UIE PLC (+0,66 pct.); størst fald havde cBrain (-5,24 pct.), Better Collective (-3,74 pct.), Skjern Bank (-3,68 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (4.534.604 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.927,92 -1,17 % +5,69 % OMXS30 3.199,21 -1,77 % +10,97 % DAX 25.039,70 -1,67 % +2,24 % Euro Stoxx 50 6.000,38 -1,86 % +3,61 %

Insiderhandler i fredagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.38 Dampskibsselskabet Norden AS A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 826.000 kr. 08.30 Sampo Risto Murto, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Sara Mella, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Markus Rauramo, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Andreas Brandstetter, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Astrid Stange, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Annica Witschard, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Steve Langan, bestyrelsesmedlem Anden – 08.30 Sampo Antti Mäkinen, bestyrelsesmedlem Anden –

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,8173 kr. (+0,04 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,68 kr. 100 norske kroner kostede 69,85 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 90,58 dollar pr. tønde (+1,39 pct.), guld 3.721,65 dollar pr. troy ounce (-0,50 pct.), sølv 45,49 dollar pr. troy ounce (-4,17 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 20. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.