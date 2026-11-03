A.P. Møller-Mærsk faldt 1,74 pct. på en tirsdag, hvor C25 lukkede ned 0,59 pct.

C25 faldt 0,59 pct. tirsdag den 3. november og lukkede i 1.974,30. Siden nytår er indekset oppe 8,23 pct.

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Af de 102 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 54, mens 34 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Coloplast steg mest med 2,97 pct. til 495,70 kr. A.P. Møller-Mærsk faldt mest med 1,74 pct. til 22.600,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Solar (+3,00 pct.), Better Collective (+2,45 pct.), Skjern Bank (+2,31 pct.); størst fald havde BioMar Group A/S (-2,87 pct.), Boozt (-2,42 pct.), Netcompany Group A/S (-1,72 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (4.345.059 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 270,15 kr. -0,02 % 1,2 mia. kr. Genmab 3.719,00 kr. +0,57 % 644 mio. kr. Coloplast 495,70 kr. +2,97 % 531 mio. kr. DSV 1.449,00 kr. +0,10 % 503 mio. kr. Vestas 197,45 kr. +2,95 % 394 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.974,30 -0,59 % +8,23 % OMXS30 3.257,76 -0,89 % +13,00 % DAX 25.728,84 -0,97 % +5,06 % Euro Stoxx 50 6.113,05 -1,02 % +5,55 %

Ledelsens handler tirsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 09.05 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 505.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen onsdag

Regnskab tirsdag kom fra Boozt, Coloplast, Solar.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra North Media, Novo Nordisk, Pandora. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6766 kr. (-0,06 pct.). En euro kostede 7,4738 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,13 kr. 100 norske kroner kostede 72,07 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 105,77 dollar pr. tønde (+1,99 pct.), guld 3.922,41 dollar pr. troy ounce (-0,65 pct.), sølv 50,63 dollar pr. troy ounce (+1,74 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 3. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.