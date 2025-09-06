Årlig inflation i Colombia accelererer til firemåneders højdepunkt på 5,1%

For den gennemsnitlige colombianske familie er den årlige inflation på 5,1% ikke bare et tal; det er et håndgribeligt slag mod deres daglige budget. Selvom denne stigning kan virke beskeden, repræsenterer den en uvelkommen acceleration i omkostningerne til basale fornødenheder, især efter en periode med opbremsning. Denne opadgående tendens påvirker alt fra prisen på en morgenarepa til prisen på benzin. Husholdninger, især dem med fast indkomst, mærker endnu engang presset på deres købekraft. Dataene tyder på, at stigende fødevare- og transportomkostninger var væsentlige drivkræfter for stigningen og lagde mest pres på dem med mindst kapacitet til at absorbere højere priser.

Centralbankens dilemma

Rampen vender sig nu mod Banco de la República, Colombias centralbank. Dens politikere befinder sig på en velkendt og usikker line. På den ene side står de over for det stigende inflationstal, som traditionelt kræver en højere rente for at køle økonomien ned og tøjle priserne. På den anden side skal de overveje risikoen for at kvæle den økonomiske vækst, som stadig er i bedring og har brug for støtte. En renteforhøjelse kan bremse investeringer og jobskabelse, men at gøre ingenting kan risikere, at inflationen sætter sig fast, en langt vanskeligere og smertefuld kamp at vinde. Banken skal omhyggeligt afveje omkostningerne ved passivitet mod risikoen for overkorrektion.

En vej fremad

Vejen fremad for Colombias økonomi synes at være udfordrende. Centralbankens næste beslutning vil blive fulgt nøje, da den vil signalere institutionens forpligtelse til enten at prioritere prisstabilitet eller fortsætte med at støtte økonomisk ekspansion. Økonomer er delte, hvor nogle forudsiger en øjeblikkelig renteforhøjelse og andre en mere forsigtig “vent-og-se”-tilgang. For nuværende tjener den seneste inflationsrapport som en klar påmindelse om, at globale og lokale økonomiske kræfter fortsat forme den økonomiske virkelighed for alle borgere. De kommende måneder vil afgøre, om dette er et midlertidigt svigt eller begyndelsen på en ny fase af økonomisk styring.