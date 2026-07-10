Abivax rejser 920 mio. dollar og vil lancere kræftlægemiddel selv i USA

Fransk biotekselskab Abivax har efter en kæmpe kapitalrejsning kontanter til 2029 og vil nu selv lancere sit UC-lægemiddel i USA i stedet for at sælge sig til en storaktør.

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Det franske biotekselskab Abivax har hentet 920 mio. dollar i en kapitalrejsning, der giver selskabet råd til at drive forretningen frem til udgangen af 2029. Det betyder, at Abivax nu kan forberede en selvstændig lancering af sit lægemiddel mod tarmsygdommen colitis ulcerosa i USA, uden at være afhængig af en opkøber fra Big Pharma. Det siger topchef Marc de Garidel til CNBC’s program “Squawk Box Europe” fredag.

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“Thanks to the cash we raised… We are in a position to have cash until the end of 2029, and … build up the right infrastructure to launch in the U.S.,” sagde de Garidel til CNBC. Kapitalen giver Abivax mulighed for både at finansiere kommercialiseringen af selskabets eneste produkt, obefazimod, i USA og fortsætte den kliniske udvikling af midlet.

Kapitalrejsningen på 920 mio. dollar blev afsluttet i sidste uge, efter at underwriterne fuldt ud udnyttede deres option på at købe yderligere amerikanske depotbeviser (ADS) i selskabet. Abivax er i dag værdisat til knap 11 mia. euro, hvilket svarer til omkring 12,2 mia. dollar, ifølge CNBC.

Afviser presset for at sælge sig

Abivax har i flere måneder været omtalt som et oplagt opkøbsmål for en større farmakoncern, og spørgsmålet om et muligt takeover-bud dukkede da også op i interviewet fredag. Her svarede topchefen kontant, at selskabet ikke agter at læne sig tilbage og vente på et bud.

“The best defense for us is actually the offense,” sagde de Garidel som svar på et spørgsmål om, hvorvidt Abivax ville overveje et opkøbstilbud på nuværende tidspunkt. Udtalelsen understreger, at selskabet nu vælger at satse på egen kommerciel infrastruktur i stedet for at forhandle sig til en handel med en større spiller inden for immunologi og inflammationsmedicin.

En volatil måned bag selskabet

Kapitalrejsningen kommer efter en turbulent periode for aktien. Et sent-stadie forsøg med obefazimod hos patienter med colitis ulcerosa skræmte investorerne, da der blev rapporteret om kræfttilfælde blandt deltagerne i studiet. Det sendte aktien i frit fald, og analytikere begyndte at rejse tvivl om lægemidlets kommercielle udsigter, skriver CNBC.

Senere fremlagde selskabet en anden del af datasættet fra samme forsøg, som viste, at forekomsten af kræfttilfælde lå på niveau med det, man normalt ville forvente i denne patientgruppe. Det fik aktien til at genvinde en stor del af det tabte terræn. De Garidel gentog fredag selskabets holdning om, at midlet er sikkert, og pegede på den bagvedliggende sygdom som forklaring på den øgede kræftrisiko.

“When you have ulcerative colitis, unfortunately, your immune system is depleted, and you are more susceptible to a certain type of cancer,” forklarede han. Samtidig fremhævede topchefen, hvad han kalder lægemidlets “unmatched efficacy” hos en patientgruppe, der er svær at behandle.

Abivax skal i slutningen af juli møde det amerikanske lægemiddelagentur FDA til et såkaldt pre-NDA-møde, hvor selskabet vil diskutere sin kommende ansøgning om godkendelse af obefazimod i USA. Det møde bliver et vigtigt skridt på vejen mod en amerikansk lancering, som selskabet nu selv vil stå for.

Aktien er steget over 1.600 pct. på et år

Opkøbsspekulationerne om Abivax tog for alvor fart, efter selskabet i juli 2025 rapporterede stærke effektdata for obefazimod over en otte-ugers periode. Et efterfølgende “maintenance”-forsøg undersøgte herefter, hvordan lægemidlet virkede over 44 uger, hvilket yderligere styrkede investorernes interesse for selskabet.

De Paris-noterede aktier i Abivax er steget mere end 1.600 pct. over det seneste år, hvilket ifølge CNBC potentielt komplicerer prisforhandlinger for eventuelle opkøbere. Allerede i marts fortalte de Garidel til CNBC, at han var overbevist om, at selskabet kunne sikre en bedre handel, efter data fra maintenance-forsøget var offentliggjort.

Analytikere har tidligere vurderet, at et opkøb af Abivax kunne prissættes til så meget som 23 mia. dollar, og at selskabet kunne være et strategisk attraktivt mål for enhver stor farmakoncern med et fokus på immunologi og inflammationsbehandling. Den store kapitalindsprøjtning ændrer nu spillereglerne, fordi Abivax ikke længere er tvunget til at søge en køber for at kunne finansiere en amerikansk lancering.

For danske investorer, der følger det europæiske biotekmarked, er sagen interessant, fordi den illustrerer, hvordan et enkelt klinisk aktiv kan drive en ekstrem kursudvikling og samtidig skabe stor usikkerhed, når der opstår tvivl om sikkerhedsdata. Abivax er ikke noteret på danske eller nordiske markedspladser, men aktien handles som amerikanske depotbeviser og på Euronext Paris, hvilket gør den tilgængelig for investorer med adgang til internationale mæglere.