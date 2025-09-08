Abu Dhabi Commercial Bank fortsætter med aktieemission på 1,7 milliarder dollars

I en betydelig kapitalrejsningsbegivenhed for den emiratiske banksektor har Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) bekræftet, at den vil fortsætte med en aktieemission på 1,7 milliarder dollars efter at have sikret den nødvendige godkendelse fra aktionærerne. Skridtet er et stærkt signal om bankens proaktive strategi for at styrke sin finansielle position og finansiere fremtidig vækst.

En strategisk kapitalindsprøjtning

Emissionen, der er vurderet til 6,1 milliarder dirham, er en vigtig manøvre til at tilføre frisk kapital til bankens balance. ADCB planlægger at tilbyde 592,2 millioner nye aktier til sine eksisterende aktionærer. Hver aktie vil blive prissat til i alt 10,3 dirham, bestående af en nominel værdi på 1 dirham plus en aktiepræmie på 9,3 dirham. Ved at vælge en aktieemission giver banken sine nuværende investorer mulighed for at opretholde deres ejerandel og deltage i bankens vækst i stedet for at udvande deres andel.

En afgørende beslutning for den største aktionær

Udbuddets succes vil i høj grad afhænge af deltagelse fra bankens største aktionær, Mubadala Investment Company, Abu Dhabis statsejede investeringsfond, som ejer næsten 61% af aktierne. Da en aktieemission giver eksisterende aktionærer den første mulighed for at købe nye aktier, vil Mubadala stå over for en strategisk beslutning: enten at tegne sin fulde ret til at bevare sin majoritetspost eller at lade sin andel blive udvandet. Denne beslutning vil have en dominoeffekt på bankens ejerstruktur og fremtidige retning. Denne kapitalrejsning repræsenterer et bemærkelsesværdigt skridt i ADCB’s løbende bestræbelser på at styrke sit fundament for en periode med forventet økonomisk vækst i regionen.