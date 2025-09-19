Adani Group-aktier stiger kraftigt efter SEBI’s afvisning af Hindenburg-påstande

Adani Group-aktierne registrerede en stærk stigning fredag ​​med gevinster fra 1% til 9,6%. Den betydelige markedsstigning kom dagen efter, at Indiens værdipapirregulator, Securities and Exchange Board of India (SEBI), formelt afviste påstande om aktiemanipulation og reguleringsbrud begået af shortselleren Hindenburg Research. SEBI’s kendelse ser ud til at have leveret et afgørende element i reguleringsmæssig retfærdiggørelse og genoprettet en vis grad af markedets tillid til konglomeratet.

Reguleringsmæssig retfærdiggørelse genopretter investorernes tillid

SEBI’s beslutning afslutter effektivt den primære regulatoriske undersøgelse af de alvorlige påstande, der blev rettet mod Adani Group tidligere på året. For investorer fjerner denne afvisning af Hindenburg-påstandene en stor usikkerhed, der havde plaget virksomhedens værdiansættelser. Markedets reaktion, med udbredte gevinster på tværs af gruppens ni børsnoterede enheder, tyder på, at investorernes stemning er skiftet fra frygt til lettelse, hvilket signalerer en fornyet tro på gruppens finansielle stabilitet og corporate governance.

Vigtigste aktier fører an

Opsvinget var bredt funderet, men et par aktier skilte sig ud. Adani Power førte an med en stigning på imponerende 9,6%, mens Adani Enterprises, gruppens flagskibsvirksomhed, oplevede en solid stigning på 4,4%. Disse vigtige aktiers præstation indikerer, at den positive momentum ikke er begrænset til en enkelt enhed, men snarere gavner hele konglomeratet.