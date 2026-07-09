Advarsel til dollaren: Obligationsmarkedets gamle værn slår revner

MarketWatch advarer om, at det historiske sikkerhedsnet i det amerikanske obligationsmarked, der har beskyttet dollaren, er ved at forsvinde i takt med dedollarisering.

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Det amerikanske dollarsystem har i årtier haft en usynlig sikkerhedspude: et dybt og likvidt obligationsmarked, som fik centralbanker verden over til at vende tilbage til amerikanske statsobligationer, uanset hvor turbulent verdenspolitikken var. Ifølge MarketWatch er den beskyttelse nu ved at falme, og det kan få store konsekvenser for dollarens status som verdens reservevaluta.

Mediet peger på, at markante forskydninger i amerikansk udenrigspolitik har givet næring til en dedollariseringstrend blandt centralbanker globalt. Det er ikke længere kun et teoretisk scenarie diskuteret på konferencer for centralbankchefer, men en bevægelse der ifølge MarketWatch nu sætter aftryk på den måde, verdens store valutareserver forvaltes på.

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Dollarens rolle under pres

Siden anden verdenskrig har dollaren fungeret som ankeret i det globale finansielle system. Amerikanske statsobligationer har været det foretrukne “sikre havn”-aktiv, fordi markedet er enormt, likvidt og historisk set stabilt selv i kriseperioder. Denne dybde har gjort, at investorer og centralbanker har accepteret lavere afkast mod til gengæld at få tryghed og fleksibilitet.

Men ifølge MarketWatch er netop dette element af tryghed under forandring. Når amerikansk udenrigspolitik bliver mere uforudsigelig, og geopolitiske alliancer rykker sig, mister obligationsmarkedet noget af den rolle som neutral, upolitisk sikkerhedszone, som har været afgørende for dollarens dominans.

Geopolitikkens pris

Det er ikke første gang, at geopolitiske spændinger sætter dollarens status til debat. Konflikter i Mellemøsten, handelsspændinger og skiftende alliancer har gennem de seneste år fået flere lande til at overveje alternativer til dollarbaserede reserver. MarketWatchs pointe er, at denne udvikling nu forstærkes af, hvad mediet beskriver som markante dislokationer i den amerikanske udenrigspolitiske linje.

Når centralbanker begynder at stille spørgsmålstegn ved, om dollarreserver kan blive brugt som et politisk værktøj snarere end en neutral finansiel størrelse, ændrer det kalkulen for, hvor stor en andel af reserverne der bør placeres i amerikanske aktiver. Det er præcis denne tillid til neutralitet, som ifølge MarketWatch har udgjort den “historiske buffer”, der nu er under pres.

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Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere grunde. Den danske krone er fastkoblet til euroen, men mange danske porteføljer har betydelig eksponering mod dollarbaserede aktiver, hvad enten det er amerikanske aktier, obligationer eller globale indeksfonde denomineret i dollar.

Hvis dollarens status som reservevaluta svækkes over tid, kan det på sigt betyde større udsving i dollarkursen og dermed også i afkastet på danske investorers udenlandske beholdninger, når det omregnes til kroner. En gradvis dedollarisering kan desuden lægge et strukturelt pres opad på de amerikanske renter, fordi udenlandsk efterspørgsel efter amerikanske statsobligationer traditionelt har været med til at holde finansieringsomkostningerne nede for den amerikanske stat.

Stiger de amerikanske renter som følge af mindre udenlandsk opbakning til obligationsmarkedet, kan det også smitte af på globale renteniveauer og dermed på prissætningen af risikofyldte aktiver generelt – noget der historisk har haft betydning for både danske pensionsopsparinger og aktiemarkeder.

Et langsomt, men vigtigt skifte at følge

Ingen forventer, at dollaren mister sin status som verdens dominerende valuta natten over. Ændringer i reservevalutasystemer sker typisk over årtier, ikke måneder, og dollarens andel af globale valutareserver er stadig markant større end nogen anden valutas.

Men MarketWatchs advarsel handler netop om retningen frem for hastigheden: Når selve fundamentet – tilliden til, at det amerikanske obligationsmarked er en neutral og forudsigelig sikker havn – begynder at slå revner, er det et signal, som investorer bør holde øje med. For danske investorer betyder det, at valutarisiko og geopolitisk risiko i stigende grad bør indgå som en del af den løbende vurdering af porteføljer med amerikansk eksponering, fremfor blot at blive betragtet som en baggrundsstøj i et ellers stabilt system.