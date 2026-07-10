Ægtepagter i rekordvækst: 14 pct. flere danskere sikrer formuen juridisk

Flere danskere tinglyser ægtepagt for at beskytte formue og pension. Et ægtepar fra Korsør fortæller, hvorfor det handler om tryghed – ikke mistillid.

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Flere danskere sikrer i disse år deres formue juridisk, før de siger ja til hinanden – eller endda flere år inde i ægteskabet. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der i årets første seks måneder er tinglyst 14 procent flere ægtepagter end i samme periode sidste år, det skriver DR.

Udviklingen er interessant for danske husstande, fordi en ægtepagt kan have direkte betydning for, hvordan formue, opsparing og i visse tilfælde arv fordeles, hvis et ægteskab en dag opløses. For investorer og opsparere med aktiver i depoter, ejerbolig eller virksomhed kan det juridiske dokument være med til at afgøre, hvad der reelt står tilbage efter en skilsmisse.

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Stigende interesse for juridisk sikkerhed

Ifølge DR er stigningen i antallet af ægtepagter ikke et enkeltstående fænomen, men en udvikling, der har stået på i flere år. Statistikken fra Tinglysningsretten peger på, at flere og flere par vælger at få deres økonomiske forhold beskrevet skriftligt, inden de indgår ægteskab eller senere i forløbet.

En ægtepagt er juridisk set en aftale mellem ægtefæller om, hvordan deres formue skal fordeles. Den bruges typisk til at gøre hele eller dele af formuen til særeje, hvilket får betydning, hvis parret senere bliver skilt. Uden en ægtepagt gælder som udgangspunkt formuefællesskab, hvor formuen som hovedregel skal deles ligeligt ved en skilsmisse – dog undtaget pensioner, der ikke indgår i formuefællesskabet.

Det fremgår desuden, at en ægtepagt kan spille en rolle ved dødsfald, fordi den er med til at afgøre, hvad der indgår i dødsboet. Det er dog arveloven og eventuelle testamenter – ikke ægtepagten alene – der bestemmer, hvem der arver. For at være gyldig skal en ægtepagt oprettes skriftligt og tinglyses, oplyser DR med henvisning til konsulentvirksomheden Replik samt Danica og HjulmandKaptain.

Et konkret eksempel fra Korsør

Bag statistikken gemmer sig konkrete valg i tusindvis af danske hjem. Et af dem er truffet af Dorthe og Jens Frølich Kongensgaard fra Korsør, der ifølge DR har været gift i 13 år og haft en ægtepagt lige så længe.

Da parret mødte hinanden, havde begge tidligere været gift, og det var ifølge DR en naturlig del af beslutningen om at gifte sig, at de også fik lavet en ægtepagt. For Dorthe Frølich Kongensgaard, der arbejder som skolelærer, handlede det ikke om mistillid til hinanden, men om at skabe klare rammer.

“Sammen med testamentet er det vores juridiske og økonomiske sikkerhed for hinanden,” siger Dorthe Frølich Kongensgaard til DR.

Ægteparret beskriver over for DR, at det ikke var en svær samtale at tage, fordi de fra begyndelsen var åbne om de værdier, de hver især bragte med ind i forholdet. Jens Frølich Kongensgaard, der er selvstændig erhvervsdrivende, forklarer, at det ifølge hans erfaring er lettere at tage snakken anden gang, fordi man da ved, hvad man vil og ikke vil acceptere, og fordi man kender konsekvenserne af tidligere valg.

Jurist: Skilsmisseerfaring skærper opmærksomheden

Jurist Kathrine Skyum Bolmgren fra Replik peger ifølge DR på, at der kan være mange årsager til, at par vælger at oprette en ægtepagt. Hendes erfaring er dog, at personer, der tidligere har gennemgået en skilsmisse, ofte er mere bevidste om behovet for at beskytte deres formue på forhånd.

Ifølge juristen handler det grundlæggende om at få beskyttet det, man bringer med ind i et nyt forhold, fordi man samtidig ved, at et ægteskab kan ende i skilsmisse. Den forklaring stemmer overens med Korsør-parrets egen historie, hvor tidligere erfaringer var en direkte anledning til at få papirerne på plads tidligt i forholdet.

For Dorthe og Jens Frølich Kongensgaard er håbet, at ægtepagten skaber ro, selvom fremtiden er usikker. Ægteparret afviser samstemmende over for DR, at det skulle være uromantisk at tale om økonomi og juridiske aftaler – tværtimod ser de det som et udtryk for åbenhed og mod til at tage svære samtaler tidligt i et forhold.

Ifølge Dorthe Frølich Kongensgaard har den åbenhed også bredt sig til næste generation i familien. Hendes søn og svigerdatter har for nylig fået tinglyst deres egen ægtepagt, efter at svigerdatteren havde arvet en sum penge, som familien ikke ønskede skulle indgå i en fælles formue ved en eventuel skilsmisse.

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