AFX Trade ramt af 24 mio. dollar-hack på Arbitrum-broen

Sikkerhedsfirmaet Blockaid har opdaget et exploit mod protokollen AFX Trade på Arbitrum. Angriberen har allerede vekslet byttet til over 12.000 ETH.

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En handelsprotokol ved navn AFX Trade, der kører oven på Ethereum-netværket Arbitrum, er blevet ramt af et exploit til en anslået værdi af 24 millioner dollar. Det oplyser sikkerhedsfirmaet Blockaid ifølge Cointelegraph og The Block.

Arbitrum-udvikleren Offchain Labs har efterfølgende bekræftet hændelsen, men understreger, at det er en tredjepartsprotokol, der er ramt, og at selve Arbitrums native bro-infrastruktur ikke er blevet påvirket. Det betyder, at problemet ifølge Offchain Labs er isoleret til AFX Trades egen kode og ikke til det underliggende Arbitrum-netværk.

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Sådan foregik angrebet

Ifølge sikkerhedsanalytikeren PeckShield, som citeres af The Block, har angriberen efterfølgende flyttet de stjålne midler videre fra Arbitrum til Ethereum-hovedkæden via en bro og derefter vekslet dem til 12.467 ETH. Det svarer til de fleste af de midler, der oprindeligt blev trukket ud af protokollen.

Bevægelsen af midler til Ethereum og den efterfølgende omveksling til ETH er et typisk mønster i kryptorelaterede exploits, hvor angribere forsøger at gøre det sværere at spore og indefryse de stjålne aktiver. Ved at flytte midlerne til den mest likvide kæde og konvertere dem til en udbredt token som ETH, kan angriberen lettere skjule sporet eller senere veksle dem videre gennem forskellige børser og mixere.

Ikke Arbitrums infrastruktur, der svigtede

Det centrale budskab fra Offchain Labs er, at Arbitrums egen bro og kerneinfrastruktur ikke er kompromitteret. Arbitrum er et såkaldt Layer 2-netværk, der bygger oven på Ethereum for at gøre transaktioner billigere og hurtigere, og mange forskellige protokoller og applikationer – herunder AFX Trade – opererer oven på denne infrastruktur uden at være en del af selve Arbitrum-projektet.

Denne skelnen er vigtig for investorer og brugere, der har midler placeret direkte i Arbitrums økosystem generelt, fremfor i den specifikke protokol, der er blevet ramt. Når et sådant exploit rammer en tredjepartsapplikation, er det typisk brugerne af netop den protokol, der bærer det direkte tab, mens den bredere infrastruktur forbliver intakt.

Endnu et eksempel på broens sårbarhed

Bridge-exploits – altså angreb rettet mod de mekanismer, der flytter aktiver mellem forskellige blockchains – har igen og igen vist sig at være et af de mest udsatte områder inden for decentraliseret finans (DeFi). Broer skal håndtere komplekse smart contracts, der låser aktiver på én kæde og udsteder tilsvarende repræsentationer på en anden, hvilket historisk har gjort dem til attraktive mål for hackere.

Sagen om AFX Trade føjer sig dermed til en lang række af tidligere bro-hacks i kryptobranchen, hvor angribere har udnyttet fejl i smart contract-kode eller svagheder i valideringsmekanismer til at trække store summer ud af protokollerne. For danske investorer, der har eksponering mod DeFi-protokoller på Layer 2-netværk som Arbitrum, understreger episoden vigtigheden af at forstå, hvilken specifik protokol man interagerer med, og hvilke sikkerhedsaudits den har gennemgået, uanset hvor solidt det underliggende netværk måtte være.

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplyst yderligere detaljer om, hvordan angriberen konkret fandt sårbarheden i AFX Trades kode, eller om protokollen har planer om at kompensere de berørte brugere. Sagen føjer sig til en stadig længere liste af sikkerhedshændelser i DeFi-sektoren i 2026, hvor bro-relaterede angreb fortsat udgør en betydelig risiko for både protokoller og deres brugere.

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Kilder: Cointelegraph, Theblock