AI ændrer jobsamtalerne for softwareudviklere

Kodeprøver erstattes af spørgsmål om AI-kompetencer og dømmekraft. Ifølge Business Insider jager techfirmaer talent på GitHub og X frem for CV'er.

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Kunstig intelligens har for alvor ændret spillereglerne for, hvordan man bliver ansat som softwareudvikler. Ifølge Business Insider tester teknologivirksomheder i dag kandidater i langt bredere færdigheder end blot evnen til at skrive kode – dømmekraft, “smag” og konkret AI-erfaring er blevet lige så vigtigt som selve programmeringen.

Udviklingen er relevant for investorer, der følger tech- og AI-sektoren tæt, fordi den afspejler en dybere strukturel forandring i, hvordan softwarevirksomheder rekrutterer og bruger arbejdskraft. Når selve arbejdsprocessen for udviklere ændrer sig fundamentalt, kan det have betydning for både produktivitet, lønomkostninger og konkurrenceevne hos de selskaber, der lever af softwareudvikling.

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Fra kodeprøver til spørgsmål om AI-forståelse

Tidligere handlede tekniske jobsamtaler primært om at løse algoritmiske opgaver udenad og demonstrere hurtig, korrekt kodning under pres. I dag er billedet et andet, skriver Business Insider, der har talt med techfirmaer, AI-startups og karriererådgivere om, hvad der egentlig kræves for at få en udviklerjob i en tid, hvor AI skriver størstedelen af koden.

Mediet fremhæver historien om Le’ale Addison, en 22-årig nyuddannet dataloge, der har haft praktikophold hos Amazon og KPMG og senere fik en teknologipraktikplads hos emballagevirksomheden Smurfit Westrock. For to år siden skulle hun dele sin skærm under tekniske tests for at sikre, at hun ikke snød. Ved afslutningen af sin uddannelse kunne hun til gengæld frit bruge AI-værktøjer eller Google til at finde svar i realtid under samtalerne.

Under sin seneste jobsøgning for få måneder siden oplevede Addison, at arbejdsgivere i højere grad spurgte ind til hendes kendskab til maskinlæring og sprogbehandling (NLP), samt hvordan hun konkret bruger AI i sit daglige arbejde og ville gøre det i en ny stilling. “De spørgsmål blev ikke stillet tidligere,” siger Addison ifølge Business Insider.

Ifølge mediet er Addisons oplevelse ikke enestående. Både Dropbox og Cisco er blandt de selskaber, der nu beder ansøgere om at bevise deres AI-kompetencer direkte i ansættelsesprocessen. Det tyder på, at kravene til nye softwareudviklere er blevet bredere og mere praksisnære end tidligere års fokus på ren algoritmeforståelse.

Et hårdere marked trods flere ansættelser

Business Insider henviser til en rapport fra HackerRank fra 2025, der viser, at selvom ansættelserne generelt er stigende, kæmper hele 74 procent af udviklerne stadig med at finde arbejde. Det tegner et billede af et paradoksalt marked, hvor der samtidig er høj efterspørgsel efter de rette kompetencer og stor konkurrence om jobbene blandt de mange, der ikke matcher de nye krav.

For danske investorer med eksponering mod tech- og softwaresektoren – hvad enten det er via internationale storaktier eller mindre danske IT- og konsulentselskaber – er dette et vigtigt signal. Hvis kravene til udviklere ændrer sig så markant, kan det på sigt påvirke rekrutteringsomkostninger, produktivitetsgevinster og konkurrencedygtigheden hos selskaber, der er afhængige af at kunne tiltrække og fastholde de rigtige AI-kyndige medarbejdere.

Big Tech og startups jagter talent på nye platforme

Ifølge Business Insider er de store techgiganter, herunder Google og Meta, låst i en intens kamp om de bedste AI-ingeniører og tilbyder både høje lønninger og adgang til stor regnekraft for at vinde kandidaterne. Samtidig har mindre AI-startups som Cognition, Base44 og Replit fundet mere utraditionelle veje til at finde talent.

Ledere hos disse selskaber fortæller til mediet, at de aktivt gennemsøger platforme som X og udviklerplatformen GitHub, hvor ingeniører deler deres seneste projekter og bliver bedømt af fagfæller. Hos Replit er X ved at blive det, som selskabets personalechef, Stacey La Torre, kalder et centralt rekrutteringsmedie, og medarbejderne opfordres til selv at spotte talenter – blandt andet via en intern Slack-kanal dedikeret til formålet.

Hos Cognition går man ifølge Business Insider endnu videre. Selskabets personale- og driftschef, Emily Cohen, fortæller, at hun har rejst verden rundt for at overbevise dygtige ingeniører om at skifte job til startuppet – i så høj grad, at hun engang selv kørte en kandidat i lufthavnen for at være den sidste, vedkommende talte med, inden de forlod San Francisco.

Historien understreger, hvor voldsomt konkurrencen om AI-kompetent arbejdskraft er tilspidset, og hvor langt selskaberne er villige til at gå for at sikre sig de rette medarbejdere i en branche, hvor selve jobbet som softwareudvikler er under hastig forandring.

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