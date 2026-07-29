AI-afhængighed binder Sydkoreas KOSPI og Nasdaq sammen som aldrig før

Korrelationen mellem KOSPI og Nasdaq 100 er på femårshøjde, viser analyse, mens chipfrygt sender begge markeder ned samtidig.

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Sammenhængen mellem det sydkoreanske aktieindeks KOSPI og den amerikanske teknologibørs Nasdaq 100 er nået det højeste niveau i fem år, ifølge en analyse fra BeInCrypto. Årsagen skal findes i, at globale investorer i stigende grad behandler AI-chipsatsningen som én samlet handel – uanset om aktierne handles i Seoul eller New York.

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Udviklingen er ikke bare et teoretisk mønster. Den seneste uge har budt på voldsomme udsving, der understreger, hvor tæt de to markeder nu er bundet sammen af efterspørgslen på hukommelseschips og AI-hardware.

Samsung og SK Hynix som bindeled til Wall Street

KOSPI-indekset har oplevet et fald på omkring 12 procent, mens SK Hynix – en af verdens største producenter af hukommelseschips til AI-servere – er styrtdykket med over 16 procent, viser tal fra Investing.com. Faldet kommer, selv om selskabet tidligere har præsenteret rekordoverskud, hvilket illustrerer, hvor følsomme investorerne er blevet over for selv mindre skuffelser i forventningerne til AI-efterspørgslen.

Samsung Electronics og SK Hynix leverer begge kritiske komponenter til de datacentre, som amerikanske techgiganter som Nvidia, Microsoft og Meta bygger til deres AI-modeller. Det gør de to sydkoreanske selskaber til en slags barometer for, hvordan markedet vurderer holdbarheden i AI-investeringsbølgen – og det er præcis den mekanisme, der ifølge analysen driver den historisk høje korrelation mellem KOSPI og Nasdaq 100.

Nasdaq nærmer sig korrektionsterritorium

Samtidig med det sydkoreanske udsalg har den amerikanske Nasdaq 100 bevæget sig tættere på egentlig korrektion, drevet af fornyet nervøsitet omkring chipaktier, ifølge MarketWatch. Flere af de store halvlederselskaber, der har trukket det brede teknologiindeks op gennem det seneste år, er blevet ramt af tilbagesalg, i takt med at investorer stiller spørgsmålstegn ved, om AI-investeringerne kan indfri de indpriset vækstforventninger.

Når to markeder på hver sin side af Stillehavet falder synkront på baggrund af den samme bekymring, mister porteføljer, der ellers er bygget op omkring geografisk spredning, en del af deres beskyttende effekt. Det er kernen i den advarsel, som den høje korrelation nu sender til investorer verden over.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod AI-temaet – hvad enten det er via amerikanske techgiganter, globale teknologifonde eller direkte investeringer i halvlederselskaber – understreger udviklingen, at risikoen ikke længere kan anses for tilstrækkeligt spredt blot ved at fordele investeringer mellem asiatiske og amerikanske markeder. Når Seoul og Wall Street bevæger sig i takt, forsvinder en del af den diversificeringseffekt, mange porteføljer normalt bygger på.

Samtidig peger den tætte kobling på, hvor central den globale forsyningskæde for AI-chips er blevet for hele aktiemarkedet. Skuffelser hos en enkelt chipproducent som SK Hynix kan nu sende bølger gennem både asiatiske og amerikanske indeks – en dynamik, som også har vist sig i danske C25-relaterede teknologibeholdninger, når globale techudsalg rammer bredt.

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Kilder: Beincrypto, Investing.com, MarketWatch