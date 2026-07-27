AI-ETF’er vokser explosivt – men kan de faktisk slå markedet?

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Interessen for kunstig intelligens har for alvor bidt sig fast i ETF-markedet. Ifølge en ny analyse fra JPMorgan Asset Management, citeret af CNBC, er antallet og formuen i AI-tema-baserede exchange-traded funds vokset dramatisk – selv i en periode, hvor mange af disse fonde reelt har haft et svært kvartal målt på afkast.

Udviklingen understreger en tendens, der har præget de finansielle markeder gennem det seneste år: Investorer strømmer til produkter, der giver eksponering mod AI-drevne selskaber, uanset om de underliggende aktier faktisk har leveret afkast, der matcher hypen. Det rejser et centralt spørgsmål, som MarketWatch også stiller i sin dækning af emnet: Kan AI-drevne ETF’er overhovedet slå det bredere aktiemarked over tid?

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Vækst i kapital møder svingende afkast

JPMorgans analyse peger på, at udbuddet af AI-tematiske ETF’er er ekspanderet markant, i takt med at kapitalforvaltere har lanceret flere produkter for at ride med på investorernes efterspørgsel efter eksponering mod chipproducenter, cloud-infrastruktur og softwareselskaber med AI-fokus. Men rapporten fremhæver samtidig, at mange af disse fonde har haft et skidt kvartal rent performance-mæssigt, hvilket skaber en kontrast mellem stigende kapitaltilstrømning og faktiske resultater.

Det er en kombination, som typisk ses, når en investeringstrend bevæger sig fra nichefænomen til mainstream-produkt. Flere forvaltningsselskaber har set en oplagt mulighed i at markedsføre “AI-eksponering” som et selvstændigt tema, selv om de underliggende beholdninger i praksis ofte overlapper med brede teknologiindeks, investorerne allerede har adgang til via billigere, bredere fonde.

Slår de faktisk markedet?

Netop dette spørgsmål er kernen i MarketWatchs analyse af AI-drevne ETF’er. Mediet undersøger, om disse specialiserede fonde reelt formår at levere merafkast i forhold til brede benchmarks som S&P 500, eller om de primært fungerer som et markedsføringsgreb, der udnytter investorernes fascination af AI-temaet.

Historisk har tematiske ETF’er – uanset om de har fokuseret på clean energy, cannabis eller tidligere teknologibølger – haft en tendens til at underperforme brede indeks over længere perioder, netop fordi de er koncentreret om få selskaber og sektorer, der kan svinge kraftigt. AI-ETF’er risikerer samme skæbne, hvis væksthistorien om kunstig intelligens ikke lever op til de indpriste forventninger, eller hvis konkurrencen mellem tech-giganterne intensiveres og skaber usikkerhed om, hvem der reelt vil vinde AI-kapløbet.

Betydning for danske investorer

For danske private investorer, der ofte har adgang til amerikansk-noterede ETF’er gennem internationale platforme, er udviklingen relevant af flere grunde. Dels fordi mange danske porteføljer allerede har betydelig eksponering mod AI-relaterede aktier via brede globale indeksfonde og enkeltaktier i selskaber som Nvidia, Microsoft og Alphabet. Dels fordi den stigende kompleksitet i udbuddet af tematiske produkter gør det sværere at vurdere, hvor meget reel diversificering man egentlig får for pengene.

Flere formueforvaltere anbefaler generelt, at investorer ser nøje på de underliggende beholdninger i AI-tema-ETF’er, før de investerer – herunder hvor koncentreret fonden er om få store aktier, og hvad de løbende omkostninger (ÅOP) er, sammenlignet med bredere, billigere alternativer. Det gælder ikke mindst i en periode, hvor AI-aktier globalt har oplevet betydelige kursudsving, og hvor markedet løbende revurderer, hvilke selskaber der reelt vil tjene på den teknologiske udvikling på lang sigt.

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Kilder: MarketWatch, CNBC