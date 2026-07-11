AI-kapløbet skifter fokus: Fra størrelse til billigere, smartere systemer

Ifølge CNBC bevæger AI-branchen sig væk fra jagten på de største modeller mod billigere, opgavespecifikke systemer – en udvikling der kan presse OpenAI og Anthropics forretningsmodel.

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Kapløbet om at bygge verdens største og skarpeste AI-model er ved at ændre karakter. Ifølge CNBC vælger stadig flere virksomheder nu AI-modeller ud fra opgave, pris og kontrol over data – ikke længere blot ud fra hvem der topper de offentlige benchmark-lister. Det er en udvikling, der kan få stor betydning for både de etablerede AI-giganter og de investorer, der har satset på dem.

I de seneste to år har AI-branchens fremskridt kunnet måles relativt enkelt: størrelsen på modellerne, resultaterne på benchmarks, og hvilket selskab der kunne kalde sig førende, indtil den næste lancering overtog tronen. Men det billede er ved at blive for simpelt, skriver CNBC.

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Efterhånden som virksomheder bevæger sig fra at teste AI til at bruge det i egentlige produkter og arbejdsgange, handler det ikke længere kun om at få adgang til den bedste model – men om at finde den model, der passer bedst til en konkret opgave, til den rigtige pris, med den nødvendige databehandling og i det ønskede miljø. Det åbner ifølge mediet op for en ny form for konkurrence, som handler mindre om modelstørrelse og mere om routing, omkostninger, kontrol og regnekraft.

Modellen er ikke længere hele produktet

Perplexitys topchef, Aravind Srinivas, understreger over for CNBC, at selve modellen ikke længere er hele produktet. “Modellen alene er ikke længere produktet. Det er selen, orkestreringssystemet, der placerer modellen i et meget kompetent system og parrer den med en masse værktøjer,” siger han til mediet.

Det betyder, at AI-produkter i stigende grad bliver til systemer, der selv kan afgøre, hvilken model der skal bruges, hvornår den skal bruges, og hvilke eksterne værktøjer eller virksomhedsdata der er nødvendige. En kundeserviceopgave kræver måske ikke den dyreste model, mens et komplekst kodeproblem kan gøre det. En rutinepræget intern arbejdsgang kan køre på en billigere, åben model, mens et sværere trin kan eskaleres til en mere kraftfuld model. “Svaret er altid: brug det, der er bedst til opgaven,” siger Srinivas ifølge CNBC.

Denne udvikling kommer, mens amerikanske virksomheder generelt strammer op på deres AI-budgetter, hvilket ifølge CNBC udgør endnu en udfordring for OpenAI og Anthropic. De to selskaber har indtil videre blomstret ved at sælge adgang til den mest avancerede teknologi på markedet.

Konkret har Perplexity denne uge præsenteret et nyt system til sit computer-brugs-produkt, bygget omkring modellen GLM 5.2 fra kinesiske Z.ai. Systemet er designet til, at en billigere model kan udføre størstedelen af arbejdet, mens en stærkere og dyrere model kun tilkaldes, når det er nødvendigt.

Op mod 90 pct. af data kan komme fra åbne modeller

Ifølge Peter Fenton, generalpartner i venturekapitalfonden Benchmark, kan skiftet blive dramatisk. Han fortæller til CNBC, at det, der tidligere blev betragtet som en kontrær holdning, nu er ved at blive konsensus i branchen: at over 90 procent af alle tokens – de databidder, som AI-modeller behandler og genererer – vil komme fra åbne modeller inden for de næste 18 til 24 måneder, muligvis allerede ved udgangen af året.

“Indtjeningsmarginerne hos de førende AI-selskaber, tror jeg, kommer under pres, når man kan køre de samme opgaver uden det tillæg, de tager sig betalt for, fordi man har adgang til gode nok åbne modeller,” siger Fenton ifølge CNBC. Han peger desuden på, at overgangen til åbne modeller ikke kun handler om besparelser – i visse tilfælde kan mindre modeller, der er skræddersyet til en bestemt opgave, faktisk være både hurtigere og bedre end store, generelle modeller.

Netop den logik ligger bag Benchmarks investering i Ollama, et selskab der gør det nemmere for udviklere og virksomheder at downloade, køre og administrere åbne AI-modeller selv. Ollamas topchef, Jeff Morgan, forklarer til CNBC, at hvor modellen kommer fra og er trænet, ganske vist betyder noget, men at det, der fylder mest hos virksomhederne, er, hvor og hvordan modellen rent faktisk kører.

Ifølge Morgan er Ollama allerede taget i brug af mere end 85 procent af Fortune 500-selskaberne, herunder virksomheder i regulerede brancher som luftfart, forsikring og sundhedssektoren. Mange af selskaberne starter med mindre modeller, der kører tæt på deres egne data, og udvider senere til større åbne modeller, efterhånden som de bliver mere trygge ved teknologien, oplyser han.

Kinesiske modeller skaber strategisk dilemma

Fremvæksten af de åbne modeller skaber samtidig en strategisk udfordring for USA. Mange af de mest konkurrencedygtige åbne modeller kommer nemlig fra kinesiske udviklingslaboratorier, herunder Z.ai og DeepSeek. Det gør ifølge CNBC open source-AI til både et forretningsmæssigt, politisk og konkurrencemæssigt spørgsmål for USA, som ser sin teknologiske forspring udfordret ikke kun af egne konkurrenter, men af udenlandske, gratis tilgængelige alternativer.

For danske investorer, der har eksponering mod AI-sektoren gennem enten amerikanske techaktier, AI-fokuserede ETF’er eller indirekte via halvlederselskaber, er skiftet værd at holde øje med. Hvis prisen på at bruge kraftfuld AI falder markant, og virksomheder i stigende grad vælger billigere, opgavespecifikke løsninger frem for de dyreste flagskibsmodeller, kan det ændre indtjeningsudsigterne for de selskaber, der hidtil har tjent mest på at sælge adgang til topmodeller. Samtidig kan det åbne nye forretningsmuligheder for selskaber, der leverer infrastruktur og værktøjer til at drive åbne modeller effektivt og sikkert i virksomhedernes egne miljøer.

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