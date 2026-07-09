AI-selskaber bruger 200 mio. dollar på at forme amerikansk AI-lovgivning

To store AI-super-PAC'er har rejst over 200 mio. dollar til det amerikanske midtvejsvalg for at påvirke kommende AI-regulering, viser en CNBC-analyse.

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Den amerikanske AI-industri har kastet sig ud i en massiv politisk investering forud for midtvejsvalget i 2026. To store politiske aktionsgrupper – såkaldte super-PAC’er – med tilknytning til AI-selskaber har tilsammen rejst over 200 mio. dollar til at støtte kandidater, der er villige til at forme den kommende AI-lovgivning på industriens præmisser. Det viser en analyse fra CNBC baseret på tal fra den amerikanske valgmyndighed FEC.

Ved udgangen af juni havde de to grupper allerede brugt mindst 44 mio. dollar på at støtte 40 kandidater til Repræsentanternes Hus og Senatet, skriver CNBC. Det er blot en forsmag på, hvordan pengene skal bruges resten af primærvalgsæsonen og frem mod selve valget. For danske investorer, der følger de store amerikanske AI-selskaber som OpenAI, Anthropic og Palantir tæt, er udviklingen interessant, fordi den peger på, hvordan branchen forsøger at sikre sig indflydelse på de regler, der i sidste ende kan afgøre, hvor hurtigt og på hvilke vilkår AI-teknologi kan udrulles kommercielt.

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To PAC’er med hver deres dagsorden

De to centrale grupper er Public First Action og Leading the Future. Begge presser på for en form for regulering af kunstig intelligens, men de har ifølge CNBC forskellige tilgange til, hvordan reglerne skal skrues sammen. Brad Carson, der leder nonprofitorganisationen Public First Action, fortæller til CNBC, at han har set flere lovforslag og en øget debat om AI-lovgivning, ikke mindst fordi bekymringer om kapaciteten og risiciene ved kraftfulde AI-modeller er kommet i søgelyset.

“De har mange fordele. De har mange farer. Og man kan ikke bare sende dem ud i naturen uden nogen form for statslig bekymring,” siger Brad Carson til CNBC. Han tilføjer, at både højre- og venstrefløjen – uanset om man er tilhænger eller modstander af Trump – erkender dette.

Josh Vlasto, der er medleder af Leading the Future, peger over for CNBC på, at det haster med at finde den rette regulatoriske ramme, netop fordi teknologien stadig er i sin tidlige fase, men samtidig bliver taget hurtigt i brug i stor skala. Ifølge CNBC er det dog usandsynligt, at nogen større lovgivning bliver vedtaget i indeværende år, blandt andet fordi Kongressen har begrænset antal mødedage. Både Demokrater og Republikanere har til gengæld signaleret, at AI fortsat vil være en politisk prioritet i de kommende år.

Stor succesrate for de støttede kandidater

Investeringerne har indtil videre båret frugt for begge grupper. Leading the Future har støttet 28 kandidater, hvoraf 25 har vundet deres primærvalg, to endnu ikke har stemt, og kun én – Jesse Jackson Jr. – har tabt. Gruppen modarbejdede desuden Alex Bores, som tabte det demokratiske primærvalg i New Yorks 12. kongresdistrikt.

Public First Action har på sin side støttet kandidater i 11 valgkredse, og med undtagelse af netop Bores-sagen har samtlige af gruppens støttede kandidater vundet. Ifølge Carson planlægger organisationen at engagere sig i 50-60 valgkredse, inden midtvejsvalget er overstået. Den høje succesrate understreger, at AI-industriens politiske investeringer indtil videre har givet pote i form af valgte politikere, der forventes at være lydhøre over for branchens ønsker, når de sætter sig i Kongressen næste år.

Samme strategi som krypto-branchen i 2024

Strategien er ikke ny. CNBC minder om, at den kryptostøttede super-PAC Fairshake i 2024-valget kastede hele 200 mio. dollar ind i valgkampen for at støtte kryptovenlige kandidater på tværs af det politiske spektrum. Resultatet blev blandt andet, at en større lov om stablecoins blev vedtaget, og at der blev gjort betydelige fremskridt med et regelsæt for digitale aktiver, som store kryptoselskaber som Coinbase og Ripple har efterspurgt. AI-industrien synes nu at kopiere denne opskrift i håb om et tilsvarende gennembrud for egen regulering.

Ifølge CNBC’s opgørelse har Leading the Future brugt over 24 mio. dollar på primærvalgene frem til udgangen af juni og oplyser at have rejst 125 mio. dollar ved udgangen af 2025. Blandt bidragsyderne nævnes kapitalfonden Andreessen Horowitz, OpenAI-medstifter Greg Brockman, Palantir-medstifter Joe Lonsdale, SV Angel-stifter Ron Conway samt AI-softwareselskabet Perplexity.

Public First Action, der blev lanceret sidste år, har brugt 20 mio. dollar indtil videre og meddelte i sidste måned, at gruppen havde rejst 80 mio. dollar ved udgangen af juni. Anthropic har alene doneret 20 mio. dollar til gruppen, men beløbet er øremærket oplysningsarbejde om AI-politik og må ikke bruges til direkte politiske formål, oplyser en talsmand for PAC’en til CNBC. Public First Action offentliggør ellers ikke sine donorer, men Carson oplyser, at gruppen også har modtaget donationer fra medarbejdere hos OpenAI, Google, DeepMind og X.

De to grupper har ikke altid trukket i samme retning. CNBC beskriver, hvordan Public First Action og Leading the Future flere gange har stået på hver sin side i konkrete valgkampe, blandt andet i det demokratiske primærvalg på Manhattan, hvor de brugte penge mod hinandens foretrukne kandidater. Det illustrerer, at selv inden for AI-industrien er der ikke enighed om, hvilken form for regulering der bedst tjener sektorens interesser – hvilket kan gøre det endnu vanskeligere for lovgivere i Kongressen at samle en bred koalition bag et konkret lovforslag.

For investorer i AI-relaterede aktier er budskabet, at regulatorisk usikkerhed sandsynligvis vil fortsætte i USA i den nærmeste fremtid, men at de store selskaber bag teknologien nu investerer massivt i at få indflydelse på de rammer, der til sidst bliver sat. Det kan på sigt påvirke konkurrencevilkårene for både amerikanske techgiganter og de europæiske og danske virksomheder, der bygger produkter oven på deres AI-modeller.

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