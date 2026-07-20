Aktiefutures stabile trods Iran-krig – olie over 90 dollar, dollar styrkes

Amerikanske aktiefutures ligger stille, mens olien stiger over 90 dollar og dollaren styrkes efter ny optrapning mellem USA og Iran forud for stor regnskabsuge.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Amerikanske aktiefutures lå stort set uændret søndag aften, mens investorer forsøgte at afveje konsekvenserne af den fortsatte konflikt mellem USA og Iran mod en travl regnskabsuge for de store teknologiselskaber. Ifølge Investing.com og MarketWatch steg futures for de amerikanske hovedindeks marginalt, selv om kampene i Mellemøsten er blevet optrappet yderligere.

Samtidig er olieprisen fortsat opad. Brent-olien har ifølge CNBC brudt gennem 90 dollar per tønde, mens den amerikanske dollar er styrket mod de øvrige globale valutaer, skriver Economic Times. Den kombination – stigende oliepriser og en stærkere dollar – er et klassisk tegn på, at markedet søger sikkerhed, samtidig med at frygten for inflationspres via energipriserne vokser.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Konflikten trækker ud og rammer energimarkedet

Baggrunden er en fortsat eskalering mellem amerikanske og iranske styrker, hvor kamphandlingerne nu har varet flere dage i træk. Ifølge CNBC er der tale om den niende sammenhængende nat med amerikanske angreb på iranske mål, og olieprisen har reageret kraftigt på udsigten til, at konflikten kan påvirke forsyningerne fra en af verdens mest oliekritiske regioner.

Markedsuroen kommer efter en periode, hvor investorernes tillid allerede var svækket. Economic Times beskriver, at sentimentet forbliver fragilt efter sidste uges turbulens, hvor både geopolitisk uro og bekymringer om værdisætningen af halvlederaktier har lagt en dæmper på risikoappetitten.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi en varig oliepris over 90 dollar kan sprede sig til inflation og dermed rentemarkederne – med potentielle effekter på både obligationer og aktier i Europa, herunder C25-selskaber med eksponering mod energi, transport og forbrug.

Fed i fokus, mens rentedebatten tager fart

Ifølge Economic Times diskuterer flere embedsmænd i den amerikanske centralbank Federal Reserve i øjeblikket muligheden for renteforhøjelser for at holde inflationen i skak – en debat, der får ekstra brænde, hvis olieprisstigningen fortsætter. En sådan udvikling ville stå i kontrast til markedets tidligere forventninger om lempelser, og det kan skabe yderligere volatilitet på både aktie- og obligationsmarkederne i den kommende tid.

Samtidig peger flere kilder på, at de store kryptovalutaer som bitcoin og ether har haft en mere afdæmpet reaktion end de traditionelle markeder. Ifølge Economic Times steg begge valutaer moderat i den tidlige handel, hvilket tyder på, at den geopolitiske uro denne gang ikke har udløst det samme flugt-til-sikkerhed-mønster, som man tidligere har set i kryptomarkedet.

Regnskabsuge kan afgøre den kortsigtede kurs

Ud over konflikten i Mellemøsten venter investorerne spændt på en central regnskabsuge, hvor flere af de tungeste amerikanske teknologiselskaber offentliggør deres resultater. Det fremgår af både Investing.com og MarketWatch, at markedet i høj grad afventer disse tal, som kan blive afgørende for, om de nuværende, relativt stabile futures kan holde stand, hvis den geopolitiske temperatur stiger yderligere.

Kombinationen af en uafklaret konflikt og en tæt pakket regnskabskalender betyder, at markedet i den kommende uge kan svinge kraftigt i begge retninger. For investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier eller energisektoren er det værd at holde øje med både udviklingen i Mellemøsten og de kommende kvartalsrapporter, da begge faktorer nu trækker i samme retning af øget uro.

Læs også: Niende dag med amerikanske angreb på Iran: Ny dødsfald, våbenhvile kollapset, olie mod 90 dollar

Kilder: Investing.com, Economictimes, MarketWatch, CNBC