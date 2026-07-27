Aktier og guld stiger, mens olie falder efter pause i Mellemøsten-konflikt

Faldende oliepriser efter pause i kampene mellem USA og Iran letter inflationsfrygten og løfter aktier, obligationer og guld globalt.

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Globale markeder fandt fodfæste mandag, efter oliepriserne faldt markant i kølvandet på en pause i kampene mellem USA og Iran. Faldet i olieprisen dæmpede investorernes frygt for stigende inflation, hvilket sendte aktier og obligationer op på tværs af de fleste markeder, skriver Investing.com.

Bevægelsen kommer, efter at en weekendlang pause i kamphandlingerne mellem de to lande reducerede risikoen for forstyrrelser i olieforsyningen. Investorer havde i ugerne op til konflikten frygtet, at en eskalering kunne true olietransporten gennem Mellemøsten og dermed presse energipriserne og den globale inflation yderligere op.

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Olie under pres letter renteforventninger

Faldet i oliepriserne har direkte betydning for centralbankernes rentepolitik. Når energipriserne falder, dæmpes presset på forbrugerpriserne, hvilket giver centralbanker som Federal Reserve mere albuerum til at fastholde eller lempe pengepolitikken uden at risikere at antænde ny inflation.

Det var netop denne dynamik, der ifølge Investing.com fik både aktier og statsobligationer til at stige samtidig – en kombination, der typisk ses, når markedet nedjusterer sine forventninger til fremtidig inflation og dermed også til, hvor højt renterne skal ligge fremover.

Guld stiger trods lavere inflationsfrygt

Samtidig steg guldprisen, viser tal fra Financial Post. Det kan umiddelbart virke paradoksalt, da guld traditionelt bruges som sikring mod netop inflation, men bevægelsen afspejler snarere en generel lettelse over den faldende risiko for en bredere militær eskalering i Mellemøsten.

Pausen i kampene mellem USA og Iran over weekenden fjernede en del af den geopolitiske usikkerhedspræmie, der havde presset både olie- og guldpriser i vejret i ugerne op til. Ifølge Financial Post var det netop lettelsen omkring olieforsyningen og de deraf følgende inflationsrisici, der drev guldprisen op mandag.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod globale aktier, obligationer eller råvarer er udviklingen relevant på flere fronter. En lavere oliepris kan på kort sigt gavne forbrugstunge sektorer og selskaber med høje energiomkostninger, mens fastforrentede obligationer typisk klarer sig bedre, når inflationsforventningerne falder.

Samtidig understreger episoden, hvor følsomme markederne fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten. Enhver ny optrapning mellem USA og Iran kan hurtigt vende billedet og sende oliepriser og inflationsforventninger op igen – med konsekvenser for både aktiemarkeder og renteniveauer globalt.

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Kilder: Investing.com, Financialpost