Aktier og obligationer falder som Iran-krisen skærper risikoaversion

Investorer flygter fra risiko, mens olieprisen stiger kraftigt efter Trumps varsel om blokade af iranske havne og skærpet konflikt.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

De amerikanske aktiemarkeder sendte klare signaler om nervøsitet mandag, da eskalerende spændinger mellem USA og Iran fik investorer til at søge mod sikker havn. Både aktier og obligationer faldt, mens olieprisen steg mærkbart efter præsident Donald Trumps udmelding om at genindføre en blokade af iranske havne, skriver Financial Times.

Ifølge Economic Times var det især teknologiaktier, der trak de brede amerikanske indeks ned. Nasdaq oplevede de største tab, efterfulgt af S&P 500, mens Dow Jones klarede sig relativt bedre takket være fremgang i energiaktier, som nød godt af de stigende oliepriser.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Blokade af Hormuz-strædet driver oliepriserne op

Baggrunden for markedsuroen er Trumps annoncering af en fornyet blokade rettet mod iranske havne – det seneste skridt i en optrapning af konflikten mellem de to lande. Beslutningen har begrænset trafikken gennem det strategisk vigtige Hormuz-stræde, hvorigennem en betydelig del af verdens olietransport passerer, hvilket har sendt råoliepriserne markant opad.

Den stigende oliepris er en dobbeltkantet udvikling for markederne: Mens energiselskaber har set deres aktier stige på udsigten til højere indtjening, frygter investorer samtidig, at dyrere olie kan presse inflationen op og dermed komplicere rentebilledet globalt.

Investorer går i “risk-off”-modus

Financial Times beskriver bevægelsen som et klassisk “risk-off”-scenarie, hvor investorer trækker sig fra risikofyldte aktiver som aktier og i stedet søger mod mere sikre placeringer. At både aktier og obligationer faldt samtidig, understreger dog, at usikkerheden denne gang rammer bredt på tværs af aktivklasser.

Ifølge Economic Times venter investorerne nu på en travl uge med regnskaber, økonomiske nøgletal og en kongreshøring med Federal Reserve-formand Kevin Warsh. Kombinationen af geopolitisk uro og vigtige økonomiske begivenheder skaber en anspændt stemning på markederne, hvor selv mindre nyheder kan udløse store udsving.

Betydning for danske investorer

Den seneste optrapning i Iran-konflikten har direkte relevans for danske investorer, som følger både de amerikanske teknologitunge indeks og den bredere effekt på europæiske og danske aktier. Stigende oliepriser kan påvirke danske energiselskaber positivt, mens den generelle risikoaversion typisk smitter af på C25-indekset og andre europæiske børser.

Samtidig er dollarkursen og renteudviklingen i USA centrale faktorer for danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier og obligationer. Ugens Fed-høring med Kevin Warsh kan derfor blive afgørende for, om den nuværende markedsuro fortsætter eller aftager i takt med, at investorer får mere klarhed om både geopolitikken og pengepolitikken.

Læs også: Olien stiger op til 11% efter Trump genindfører Hormuz-blokade og nye angreb på Iran

Kilder: Financial Times, Economictimes