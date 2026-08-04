Aktier stiger og olie falder ved august-start efter afkøling om Iran

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De globale aktiemarkeder fik en stærk start på august, da investorerne kvitterede for tegn på faldende spændinger i Mellemøsten. Wall Street sluttede mandagens handel i grønt, trukket af teknologiaktier, mens olieprisen samtidig tog et markant dyk. Bevægelserne bredte sig videre til de asiatiske markeder, hvor de fleste toneangivende indeks steg i tirsdagens handel.

Ifølge nyhedsbureauet fulgte de asiatiske aktier i hælene på den amerikanske rally, som primært blev drevet af teknologisektoren. Samtidig faldt olieprisen, efter at markedet vurderede, at risikoen for en større militær eskalering i Mellemøsten var aftaget – en udvikling der har præget handlen gennem flere uger.

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Yen finder ro efter valutaindgreb

Den japanske yen stabiliserede sig efter de seneste ugers kraftige udsving, som fulgte i kølvandet på et koordineret valutaindgreb. Efter markante styrkelser af yenen ser valutaen nu ud til at have fundet et mere roligt leje, hvilket giver japanske eksportører og investorer en pause fra den seneste tids nervøsitet omkring valutakursen.

Samlet set peger udviklingen på, at investorerne i stigende grad flytter fokus væk fra de akutte geopolitiske risici og over mod de underliggende økonomiske nøgletal og den kommende regnskabssæson – et skifte der ifølge markedsobservatører kan sætte tonen for resten af august.

Øjnene rettes mod regnskaber og AI-investeringer

Investorerne går ind i en travl uge for virksomhedsregnskaber, hvor mange vil kigge efter konkrete beviser på, at de enorme investeringer i kunstig intelligens rent faktisk omsættes til vækst og indtjening. Det er en central problemstilling, efter at flere store teknologiselskaber det seneste år har øget deres AI-udgifter markant uden altid at kunne dokumentere et tilsvarende afkast på bundlinjen.

Samtidig viste ny amerikansk statistik, at aktiviteten i industrisektoren voksede hurtigere end ventet, med tegn på stærk efterspørgsel og øget produktion. Det understøtter billedet af en amerikansk økonomi, der fortsat holder skruen i vandet, selv om markedet også holder øje med, hvordan tallene kan påvirke den amerikanske centralbanks kommende rentebeslutninger.

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Krypto gik mod strømmen

Mens aktiemarkederne steg på udsigten til en mindre anspændt situation omkring Iran, gik kryptovalutamarkedet den modsatte vej. Både bitcoin og ethereum trak sig tilbage mandag morgen, selv om den samme afdæmpning af Mellemøsten-konflikten ellers blev fremhævet som en positiv faktor for de traditionelle markeder.

Det viser, at digitale aktiver ikke nødvendigvis bevæger sig i takt med aktiemarkedet, selv når de reagerer på de samme geopolitiske nyheder. For danske investorer, der har eksponering mod både aktier og kryptovaluta, understreger episoden vigtigheden af at se de to aktivklasser som separate risikofaktorer snarere end en samlet “risk-on”-bevægelse.

Med olieprisen på retræte og aktiemarkederne i fremgang peger den umiddelbare udvikling i retning af lettere finansielle forhold globalt – noget der historisk har kunnet gavne både eksportafhængige europæiske selskaber og de mere risikofyldte dele af det danske aktiemarked. Om rallyet holder, afhænger dog i høj grad af, hvorvidt de kommende regnskaber og AI-investeringer kan indfri de forventninger, markedet allerede har indpriset.

Kilder: Investing.com, Economictimes, Yahoo Finance