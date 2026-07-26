Albanese vil konfrontere Trump direkte om nye amerikanske toldsatser

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Australiens premierminister Anthony Albanese har varslet, at han vil rejse sin regerings bekymringer over nye amerikanske toldsatser direkte over for USA’s præsident Donald Trump. Albanese betegner de nye told-tiltag som uberettigede, skriver Financial Post.

Ifølge Financial Post har den australske premierminister meddelt, at han vil appellere personligt til Trump om at genoverveje de nyligt annoncerede toldsatser fra Washington. Det bekræftes af Investing.com, der ligeledes rapporterer, at Albanese planlægger at bringe emnet op med den amerikanske præsident.

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En del af en bredere toldstrid

Sagen indgår i et større billede, hvor Trump-administrationen løbende har indført og justeret toldsatser mod en række handelspartnere. Australien er dermed blot ét af flere lande, der nu søger dialog med Washington om konsekvenserne af den amerikanske handelspolitik.

For Australien, der traditionelt har haft et tæt handelssamarbejde med USA, kan nye toldsatser ramme centrale eksporterhverv og skabe usikkerhed om de fremtidige handelsvilkår mellem de to lande. Albanese har ikke offentliggjort detaljer om, hvornår og hvordan mødet med Trump konkret skal finde sted, men understreger, at spørgsmålet haster.

Betydning for investorer

For danske og europæiske investorer er sagen endnu et eksempel på, hvordan Trump-administrationens handelspolitik fortsat skaber usikkerhed på de globale markeder. Nye toldsatser mod handelspartnere som Australien kan påvirke råvarepriser, forsyningskæder og valutakurser – faktorer, der i sidste ende også kan smitte af på danske selskaber med eksponering mod amerikansk og australsk handel.

Sagen føjer sig til en række af nylige toldrelaterede konflikter, som har fået investorer til at holde ekstra øje med udviklingen i amerikansk handelspolitik. Hvordan Trump reagerer på Albaneses henvendelse, kan derfor få betydning for markedernes forventninger til, om flere lande kan forvente lempelser – eller om den amerikanske linje bliver strammet yderligere.

Læs også: Trump indfører nye toldsatser mod 60 lande – også Storbritannien rammes

Kilder: Investing.com, Financialpost