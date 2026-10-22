Alibaba-aktien falder 3,87 procent efter kinesisk pres på e-handlens kvalitetskrav

Alibaba faldt onsdag 3,87 procent i New York, efter at Kina presser e-handelsplatforme på kvalitetskrav. Aktien ligger nu 42,3 % under 52-ugers toppen.

Kina lægger pres på e-handelsplatforme for at hæve kvalitetsstandarderne

→ Kina lægger pres på e-handelsplatforme for at hæve kvalitetsstandarderne

BABA.US 104,41 ▼ -3,87% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Alibaba-aktien faldt onsdag 3,87 procent til 104,41 dollar i amerikansk handel, efter at Kina lægger pres på landets e-handelsplatforme for at hæve kvalitetsstandarderne. Det oplyser Seeking Alpha. Investing.com beskriver også onsdagens fald i aktien.

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Ifølge NPinvestors kursdata pr. 21. oktober kl. 22.28 dansk tid lå aktien ved 104,41 dollar mod en forrige lukkekurs på 108,61 dollar. Undervejs i handelen svingede kursen mellem 103,57 og 106,32 dollar.

Over 10 mia. dollar forsvandt fra markedsværdien

Faldet barberede ca. 10,4 mia. dollar af Alibabas markedsværdi, som nu udgør ca. 259,7 mia. dollar, viser NPinvestors kursdata. Den, der havde investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, sad efter onsdagens handel med 9.613 kr. før valutaudsving.

Valutaen spiller ind. Aktien handles i dollar, så en dansk ejer påvirkes både af kursen i New York og af dollarens værdi over for kronen.

Kvalitetskrav rammer Alibabas kerneområde

E-handel er Alibabas oprindelige forretning, og derfor reagerer aktien følsomt, når Beijing retter blikket mod platformene. Kilderne oplyser ikke, hvilke konkrete krav der er tale om, eller hvornår de i givet fald skal træde i kraft.

Det efterlader et hul i billedet. Uden detaljer om kravene kan markedet endnu ikke vurdere, om der er tale om skærpet kontrol med sælgere, nye omkostninger for platformene eller begge dele.

Kursen ligger langt fra 52-ugers toppen

Ifølge NPinvestors kursdata ligger aktien 42,3 procent under 52-ugers toppen på 180,84 dollar, mens bunden i samme periode var 91,99 dollar.

Målt på den historiske indtjening handles Alibaba til en P/E-værdi på 26,4. Nøgletallet fortæller, hvor mange års nuværende overskud investorerne betaler for aktien.

Nyheden flytter først og fremmest fokus tilbage på den regulatoriske risiko, som længe har præget kinesiske platformaktier. Hvor hårdt kravene reelt rammer indtjeningen, fremgår ikke af kilderne, og ingen af dem nævner en dato for, hvornår reglerne konkretiseres. Indtil da står aktien med et dagsfald fra 108,61 til 104,41 dollar.