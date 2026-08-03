Alibaba-aktien stiger efter lancering af ny AI-model Qwen3.8-Max

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Alibaba-aktien steg mandag, efter at den kinesiske teknologigigant løftede sløret for sin nyeste kunstig intelligens-model, Qwen3.8-Max. Selskabet kalder modellen sin hidtil mest kraftfulde, og lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor kinesiske teknologiselskaber for alvor forsøger at indhente amerikanske konkurrenter på AI-området.

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Ifølge CNBC steg Alibabas aktiekurs i kølvandet på nyheden, som markedet tolker som endnu et tegn på, at det kinesiske selskab for alvor kan udfordre amerikanske AI-udviklere som OpenAI, Anthropic og Google. Konkurrencen mellem USA og Kina om AI-teknologi har været en central drivkraft for teknologiaktier globalt gennem det seneste år, og investorer følger derfor tæt med i, hvem der leverer de mest konkurrencedygtige modeller.

Stærke benchmarks mod amerikanske giganter

Qwen3.8-Max er den første version af modellen med officielt offentliggjorte benchmarks, skriver BeInCrypto. I en test af frontend-kodning på Arena-leaderboardet placerede modellen sig som nummer fire globalt. Kun Anthropics Claude Opus 5 og Moonshot AI’s Kimi K3 scorede højere i testen, hvilket placerer Alibabas model foran flere andre kendte amerikanske og kinesiske konkurrenter.

Modellen har ifølge BeInCrypto 2,4 billioner parametre i alt, men benytter kun 95 milliarder aktive parametre ad gangen — en arkitektur, der gør modellen betydeligt mere effektiv at køre end fuld skala skulle antyde. Qwen3.8-Max har desuden et kontekstvindue på op til én million tokens, hvilket betyder, at modellen kan bearbejde meget store mængder tekst eller kode i én enkelt forespørgsel.

Modellen afløser en tidligere previewversion, som Alibaba fremviste i juli, og lanceres nu med offentlig API-adgang og fastsatte priser, så udviklere og virksomheder kan integrere teknologien i egne produkter.

Endnu et kapitel i AI-kapløbet mellem USA og Kina

Lanceringen understreger, hvor hurtigt kinesiske teknologiselskaber forsøger at lukke hullet til amerikanske AI-udviklere. Alibaba har gennem det seneste år investeret massivt i sin Qwen-modelfamilie, som selskabet positionerer som et centralt element i sin cloud- og AI-strategi. CNBC beskriver lanceringen som et led i det bredere kapløb mellem kinesiske og amerikanske selskaber om at levere de mest avancerede sprogmodeller.

For investorer er sagen interessant, fordi AI-udvikling i stigende grad driver værdiansættelsen af store teknologiselskaber — både i USA og Kina. En stærk placering på anerkendte benchmarks som Arena’s Frontend Code-leaderboard kan styrke Alibabas position over for virksomhedskunder, der overvejer, hvilken AI-leverandør de skal vælge til udvikling og drift af egne systemer.

Kursreaktionen mandag viser samtidig, at markedet fortsat belønner konkrete AI-fremskridt hos de store teknologiselskaber, uanset om det er amerikanske eller kinesiske aktører, der leverer dem. For danske investorer med eksponering mod globale teknologiaktier eller AI-relaterede fonde er udviklingen endnu et eksempel på, hvor hurtigt konkurrencesituationen i sektoren kan flytte sig — og hvor stor betydning enkeltstående produktlanceringer kan have for kursudsving.

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Kilder: Beincrypto, CNBC