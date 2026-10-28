Opret kontoNPinvestor Pro
NYHEDERAktier · Regnskab

Alm. Brand ventes med regnskab i dag efter julis opjustering på 200 mio. kr.

Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen står i finanskalenderen til at aflægge regnskab onsdag for perioden afsluttet 30. september 2026.

Johannes
Johannes · Journalist 28. okt 2026 · kl. 07.11 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Alm. Brand ventes med regnskab i dag efter julis opjustering på 200 mio. kr.
KORT FORTALT
Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen står til regnskab onsdag den 28. oktober 2026
Alm. Brand hævede i juli forventningen til resultat før skat med 200 mio. kr.
Opjusteringen kom trods en engangsudgift på 700 mio. kr.

To selskaber står i finanskalenderen til at offentliggøre regnskab i dag, onsdag den 28. oktober 2026. Det drejer sig om Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen. For begge selskaber afsluttes regnskabsperioden 30. september 2026.

PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →

Det er vigtigt at huske, at datoerne i finanskalenderen er forventede. De kan flytte sig.

ANNONCE · SAXOEr du klar til at investere?Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser.✓ Gratis at oprette✓ Klar på få minutter
Gå til Saxo →

Alm. Brand opjusterede i juli

Alm. Brand kommer til regnskabet med en opjustering i bagagen. I det forrige regnskab, offentliggjort 16. juli 2026, hævede selskabet forventningen til resultat før skat for 2026 med 200 mio. kr. Det skete trods en engangsudgift på 700 mio. kr.

Forsikringsresultatet blev i juli opjusteret til 1,20-1,40 mia. kr., eksklusive afløb i 2. halvår. Investeringsresultatet blev ifølge samme meddelelse opjusteret til 250 mio. kr.

Ifølge NPinvestors seneste kursdata står Alm. Brand-aktien i 17,67 DKK med en bevægelse på 0,86 % ved seneste handelsdag.

Brødrene A&O Johansen på listen

Brødrene A&O Johansen står også i kalenderen til i dag. Ifølge NPinvestors seneste kursdata ligger aktien i 105,00 DKK, med en bevægelse på 2,54 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet
Alm. Brand ALMB 30. september 2026
Brødrene A&O Johansen AOJ-B 30. september 2026
Onsdag 28. oktober 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

Med NPinvestor Pro får du et kort resumé på dansk, i samme minut et selskab offentliggør regnskab. Læs om NPinvestor Pro.

Kilder: Npinvestor
Nævnte emneraktierAlm. BrandBrødrene A&O Johansenfinanskalenderregnskabregnskaber
Har du styr på dine investeringer?ANNONCE

Start i dag – opret en aktiesparekonto hos en af vores anbefalede platforme.

Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
Insiderhandler i realtid
Gratis bruger · e-mail eller app
Opret gratis
Scroll to Top