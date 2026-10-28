Alm. Brand ventes med regnskab i dag efter julis opjustering på 200 mio. kr.

Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen står i finanskalenderen til at aflægge regnskab onsdag for perioden afsluttet 30. september 2026.

Opjusteringen kom trods en engangsudgift på 700 mio. kr.

→ Opjusteringen kom trods en engangsudgift på 700 mio. kr.

Alm. Brand hævede i juli forventningen til resultat før skat med 200 mio. kr.

→ Alm. Brand hævede i juli forventningen til resultat før skat med 200 mio. kr.

Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen står til regnskab onsdag den 28. oktober 2026

→ Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen står til regnskab onsdag den 28. oktober 2026

To selskaber står i finanskalenderen til at offentliggøre regnskab i dag, onsdag den 28. oktober 2026. Det drejer sig om Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen. For begge selskaber afsluttes regnskabsperioden 30. september 2026.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Det er vigtigt at huske, at datoerne i finanskalenderen er forventede. De kan flytte sig.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Alm. Brand opjusterede i juli

Alm. Brand kommer til regnskabet med en opjustering i bagagen. I det forrige regnskab, offentliggjort 16. juli 2026, hævede selskabet forventningen til resultat før skat for 2026 med 200 mio. kr. Det skete trods en engangsudgift på 700 mio. kr.

Forsikringsresultatet blev i juli opjusteret til 1,20-1,40 mia. kr., eksklusive afløb i 2. halvår. Investeringsresultatet blev ifølge samme meddelelse opjusteret til 250 mio. kr.

Ifølge NPinvestors seneste kursdata står Alm. Brand-aktien i 17,67 DKK med en bevægelse på 0,86 % ved seneste handelsdag.

Brødrene A&O Johansen på listen

Brødrene A&O Johansen står også i kalenderen til i dag. Ifølge NPinvestors seneste kursdata ligger aktien i 105,00 DKK, med en bevægelse på 2,54 % ved seneste handelsdag.

Selskab Ticker Periode afsluttet Alm. Brand ALMB 30. september 2026 Brødrene A&O Johansen AOJ-B 30. september 2026 Onsdag 28. oktober 2026: forventede regnskaber. Se hele finanskalenderen.

Med NPinvestor Pro får du et kort resumé på dansk, i samme minut et selskab offentliggør regnskab. Læs om NPinvestor Pro.