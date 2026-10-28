Alm. Brand ventes med regnskab i dag efter julis opjustering på 200 mio. kr.

To selskaber står i finanskalenderen til at offentliggøre regnskab i dag, onsdag den 28. oktober 2026. Det drejer sig om Alm. Brand og Brødrene A&O Johansen. For begge selskaber afsluttes regnskabsperioden 30. september 2026.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Det er vigtigt at huske, at datoerne i finanskalenderen er forventede. De kan flytte sig.
Alm. Brand opjusterede i juli
Alm. Brand kommer til regnskabet med en opjustering i bagagen. I det forrige regnskab, offentliggjort 16. juli 2026, hævede selskabet forventningen til resultat før skat for 2026 med 200 mio. kr. Det skete trods en engangsudgift på 700 mio. kr.
Forsikringsresultatet blev i juli opjusteret til 1,20-1,40 mia. kr., eksklusive afløb i 2. halvår. Investeringsresultatet blev ifølge samme meddelelse opjusteret til 250 mio. kr.
Ifølge NPinvestors seneste kursdata står Alm. Brand-aktien i 17,67 DKK med en bevægelse på 0,86 % ved seneste handelsdag.
Brødrene A&O Johansen på listen
Brødrene A&O Johansen står også i kalenderen til i dag. Ifølge NPinvestors seneste kursdata ligger aktien i 105,00 DKK, med en bevægelse på 2,54 % ved seneste handelsdag.
|Selskab
|Ticker
|Periode afsluttet
|Alm. Brand
|ALMB
|30. september 2026
|Brødrene A&O Johansen
|AOJ-B
|30. september 2026
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