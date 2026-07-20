Alphabet-aktien stiger på rapport om ny AI-chip til Gemini-modeller

Ifølge rapport arbejder Google på en ny chip, "Frozen v2", der skal gøre Gemini-modeller billigere at drive – Alphabet-aktien reagerede positivt.

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Alphabet arbejder på en ny AI-chip, der skal gøre selskabets Gemini-modeller billigere og mere effektive at drive. Det skriver Information ifølge Investing.com, og nyheden fik Alphabet-aktien til at stige, skriver CNBC.

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Ifølge rapporten bærer den nye chip det interne navn “Frozen v2”. Den skal ifølge kilderne indbygge dele af Gemini-modellernes arkitektur direkte i siliciummet – en teknisk tilgang, der potentielt kan reducere de enorme regnekraft-omkostninger, der følger med at drive store sprogmodeller i stor skala.

Hvorfor det betyder noget for Alphabet

AI-industrien kæmper i stigende grad med enorme udgifter til dataservere og strøm til at træne og køre modeller som Gemini, ChatGPT og Claude. Hvis Google kan skræddersy egen chip-arkitektur direkte til sine egne AI-modeller, kan det give en konkurrencemæssig fordel over for både OpenAI og rivaler, der er afhængige af eksterne chipproducenter som Nvidia.

Google har allerede i flere år udviklet sine egne TPU-chips (Tensor Processing Units) til AI-beregninger, og en ny generation målrettet direkte mod Gemini-arkitekturen vil ifølge rapporten være endnu et skridt i retning af at gøre selskabet mindre afhængigt af tredjeparts-hardware. Det kan på sigt reducere driftsomkostningerne markant, i takt med at Gemini bruges bredere i Googles produkter – fra søgning til Workspace og cloud-tjenester.

Markedsreaktionen

Nyheden fik ifølge CNBC Alphabet-aktien til at stige, da investorer typisk belønner tegn på, at store techselskaber kan opnå bedre kontrol over deres AI-omkostninger. Effektivitetsgevinster i chip-design ses ofte som et vigtigt konkurrenceparameter i en industri, hvor regnekraft er en af de største omkostningsposter.

Hverken Investing.com eller CNBC oplyser en konkret tidsplan for, hvornår “Frozen v2” eventuelt vil blive taget i brug, eller hvilke specifikke besparelser Google forventer. Google har ikke selv offentligt bekræftet detaljerne i rapporten.

Betydning for danske investorer

Alphabet indgår i mange danske investorers porteføljer, både direkte og via globale indeksfonde og techtunge ETF’er. Udviklingen i selskabets AI-strategi følges tæt, fordi Gemini-satsningen er central for, hvordan Google skal forsvare sin position inden for søgning, cloud og AI-tjenester over for konkurrenter som Microsoft og OpenAI.

Nyheden kommer samtidig med, at flere store techselskaber øger deres investeringer i egen chip-produktion for at sikre kontrol over forsyningskæder og omkostninger i AI-kapløbet. For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier understreger sagen, hvor afgørende chip-strategi er blevet som konkurrenceparameter i sektoren.

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Kilder: Investing.com, CNBC