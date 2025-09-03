Alphabet-aktien stiger til rekordhøjde efter vigtig antitrust-afgørelse

Alphabet (NASDAQ:GOOGL)-aktien steg til et nyt rekordhøjt niveau, efter at en føderal dommer afsagde en kendelse i det amerikanske justitsministeriums skelsættende antitrust-sag, hvilket skånede tech-giganten for to af de mest alvorlige potentielle straffe. Afgørelsen giver Google mulighed for at beholde sin enormt populære Chrome-webbrowser og sit Android-operativsystem, hvilket fjerner et betydeligt juridisk overhæng, der havde tynget virksomhedens værdiansættelse.

En stor sejr ved frasalg af aktiver

Dommer Amit Mehtas afgørelse fastslog, at selvom Google opretholdt et ulovligt monopol på søgemarkedet, var et tvungent frasalg af nøgleaktiver ikke en passende løsning. Afgørelsen, der vil gælde i seks år, pålægger dog nogle begrænsninger, såsom at forhindre Google i at indgå eksklusive søgekontrakter. Investorerne har dog tydeligvis fundet dommen gunstig, da virksomheden undgik et større tvungent opbrud. Alphabets aktier steg mere end 8% til et rekordhøjt niveau inden for dagen, hvilket signalerer stor lettelse blandt investorerne over, at virksomhedens kerneforretningsstruktur vil forblive intakt.

Ringvirkninger på tværs af markedet

Dommens positive effekt strakte sig ud over Alphabet. Apple (NASDAQ:AAPL) aktier steg også, da beslutningen sikrer fortsættelsen af ​​den lukrative aftale med Google, hvor Google betaler for at være standardsøgemaskine på iOS-enheder. Ifølge analytikere hos Wedbush kan denne juridiske klarhed endda bane vejen for en mere omfattende AI-aftale mellem de to tech-giganter. Desuden har det mindre alvorlige udfald end frygtet fået analytikere til at revurdere Alphabets værdiansættelse, hvor mange antyder, at investorerne med fjernelsen af ​​en central juridisk risiko nu vil fokusere på virksomhedens stærke underliggende fundamentale forhold inden for AI og Google Cloud. Dette fornyede fokus kan føre til yderligere stigning i aktiekursen.