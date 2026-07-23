Alphabet fik 98 mia. dollar i papirgevinst fra SpaceX og Anthropic-aktier

En kæmpe urealiseret opskrivning af Alphabets aktier i SpaceX og Anthropic stod for over to tredjedele af selskabets rekordoverskud i seneste kvartal.

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Alphabet leverede i det seneste kvartal et overskud på omkring 112 milliarder dollar – et af de største kvartalsresultater i selskabets historie. Men langt størstedelen af den enorme sum stammer ikke fra Googles kerneforretning. Ifølge Business Insider og Fortune skyldes mere end to tredjedele af overskuddet en urealiseret opskrivning på cirka 98-99 milliarder dollar af Alphabets kapitalandele i to af verdens mest omtalte AI- og rumteknologiselskaber: Anthropic og Elon Musks SpaceX.

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Beløbet er ikke likvide penge i kassen, men en regnskabsmæssig opskrivning af værdien på Alphabets minoritetsposter i de to unoterede selskaber. Ifølge Business Insider blev den enorme post nævnt relativt kortfattet i selskabets regnskabsmateriale, selv om den reelt udgør hovedparten af forklaringen på det opsigtsvækkende overskudstal for kvartalet.

Papirgevinst, ikke kontanter

Alphabet har gennem årene investeret i en række private AI- og teknologivirksomheder, herunder Anthropic – selskabet bag chatbotten Claude og en af OpenAIs største konkurrenter – samt SpaceX, som både driver satellitnetværket Starlink og rumraketprogrammet under Elon Musk. Når værdien af sådanne unoterede aktieposter stiger markant, kan det udløse store regnskabsmæssige gevinster, selv om Alphabet ikke har solgt aktierne og dermed ikke har fået pengene i hånden.

Det betyder, at den del af overskuddet, der stammer fra selve Googles drift – søgemaskine, annoncesalg, Cloud og YouTube – er markant mindre end de 112 milliarder dollar umiddelbart antyder. For investorer er det en vigtig detalje, fordi papirgevinster af denne art typisk ikke er tilbagevendende og kan svinge kraftigt fra kvartal til kvartal, alt efter hvordan markedet værdisætter de private selskaber, Alphabet har investeret i.

Massive AI-investeringer lægger pres på pengestrømmen

Samtidig med den store papirgevinst viser Alphabets regnskab, at selskabet fortsat øger sine reelle udgifter til AI markant. Ifølge Financial Times brændte Google 6 milliarder dollar i kontanter af i kvartalet, mens selskabet har meldt ud, at det vil investere op mod 205 milliarder dollar i AI i løbet af 2026. Det understreger, at Alphabet – trods det opsigtsvækkende regnskabstal – befinder sig midt i en periode med enorme kapitaludgifter til datacentre, chips og AI-infrastruktur.

Kombinationen af en historisk stor, men ikke-kontant, opskrivningsgevinst og markant stigende reelle investeringer tegner et billede af et selskab, der på papiret ser exceptionelt stærkt ud, men som samtidig accelererer sine udgifter til AI-kapløbet mod konkurrenter som Microsoft, Meta og OpenAI.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Alphabet indgår i stort set alle globale indeksfonde og ETF’er, som mange danske investorer har eksponering mod gennem pensionsopsparinger og investeringsforeninger. Et regnskab, der ved første øjekast ser exceptionelt stærkt ud, kan derfor give et fordrejet billede af selskabets underliggende indtjeningsevne, hvis man ikke kigger nærmere på, hvor overskuddet reelt stammer fra.

For investorer, der følger AI-sektoren tæt, understreger sagen desuden, hvor tæt de store techgiganters regnskaber i disse år er flettet sammen med værdiansættelsen af private AI-selskaber som Anthropic og OpenAI. Store swings i disse værdiansættelser kan fremover få stigende betydning for regnskaberne hos giganter som Alphabet, Microsoft og Amazon, der alle har kapital placeret i den slags unoterede AI-satsninger.

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Kilder: Business Insider, Fortune, Financial Times