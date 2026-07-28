Alphabet og Tesla brænder cash på AI – er Microsoft og Meta de næste?

Alphabet og Tesla har begge negativ fri pengestrøm efter massive AI-investeringer. Wall Street og obligationsmarkedet overvåger nu resten af Big Tech nøje.

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Alphabet og Tesla har begge rapporteret negativ fri pengestrøm i det seneste kvartal, og det får nu bond-investorer til at spidse ører. Ifølge MarketWatch dræner de enorme investeringer i kunstig intelligens selskabernes likviditet i et tempo, som obligationsmarkedet ikke længere kan ignorere. Spørgsmålet, der optager både analytikere og investorer, er, om Microsoft, Meta og Amazon står for tur næste gang, de aflægger regnskab.

Negativ pengestrøm trods massive AI-milliarder

Både Alphabet og Tesla har ifølge MarketWatch bogført negativ fri pengestrøm i det seneste kvartal, drevet af et voldsomt stigende investeringsniveau i AI-kapacitet, datacentre og infrastruktur. Selv med milliardstore indtægter er kapitaludgifterne vokset så hurtigt, at selskaberne reelt bruger flere penge, end de genererer, når man ser bort fra optagelse af ny gæld eller aktiesalg.

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Det er en udvikling, der historisk har fået kreditmarkederne til at reagere, fordi negativ fri pengestrøm typisk betyder, at et selskab enten må øge sin gældsætning, sælge aktiver eller trække på likvide reserver for at finansiere væksten. Ifølge MarketWatch er det netop den dynamik, som bond-investorer nu holder skarpt øje med hos de store techselskaber.

Wall Street skelner skarpt mellem Alphabet og Tesla

Selvom begge selskaber sender samme signal om negativ pengestrøm, behandler Wall Street dem ifølge TheStreet meget forskelligt. Analytikere peger på, at Alphabet og Tesla adskiller sig markant, når man kigger på indtjeningsevne, balancesammensætning og hvordan aktiekurserne har reageret efter de seneste regnskaber.

Ifølge TheStreet er beskeden fra investorerne den samme til begge selskaber: Markedet er ikke længere villigt til at betale for vækst for enhver pris uden at se konkrete afkast på de enorme AI-investeringer. Men de underliggende risici er forskellige — hvor det ene selskab har en solid indtjeningsbase at læne sig op ad, står det andet med en mere anstrengt balance, hvilket gør kursudsvingene efter regnskaberne markant forskellige.

Obligationsmarkedet holder øje med resten af Big Tech

Det centrale spørgsmål er nu, om samme mønster gentager sig hos Microsoft, Meta og Amazon, når de aflægger deres kommende regnskaber. Alle tre selskaber har ligesom Alphabet og Tesla investeret massivt i AI-infrastruktur det seneste år, og ifølge MarketWatch er der ingen tegn på, at investeringstempoet aftager foreløbig.

Hvis flere af de store techgiganter begynder at vise samme mønster med negativ fri pengestrøm, kan det ifølge MarketWatch føre til, at kreditmarkederne begynder at kræve højere risikopræmie på selskabernes obligationer — hvilket i sidste ende vil gøre det dyrere for dem at finansiere den fortsatte AI-udbygning.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske tech-aktier — enten direkte eller via globale indeksfonde — er udviklingen værd at følge tæt. Mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har betydelig vægt i netop de store amerikanske techselskaber, og en ændret opfattelse af deres kreditrisiko kan smitte af på både aktie- og obligationskurser.

Samtidig understreger sagen, at investorer i stigende grad kigger bagom vækstfortællingen om AI og stiller skarpere krav til, hvornår og hvordan de enorme investeringer rent faktisk begynder at generere afkast. De kommende regnskaber fra Microsoft, Meta og Amazon vil derfor blive læst med særligt fokus på netop pengestrømmen — ikke kun på omsætning og indtjening.

Kilder: MarketWatch, Thestreet