Alphabet og Tesla dykker: AI-milliarder skygger for vækst i regnskaber

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Aktierne i både Alphabet og Tesla faldt, efter de to techgiganter offentliggjorde deres seneste kvartalsregnskaber. Selvom begge selskaber leverede vækst, var det de kraftigt stigende investeringer i kunstig intelligens, der trak overskrifterne – og som fik investorerne til at reagere med skepsis, skriver CNBC.

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Ifølge nyhedsbureauet Investing.com dykkede både Tesla- og Alphabet-aktien efter offentliggørelsen af regnskaberne for andet kvartal, mens de bredere amerikanske aktiefutures samtidig steg en smule. Det tegner et billede af, at markedets bekymringer er specifikke for de to selskabers investeringsstrategi frem for en generel afmatning på Wall Street.

Google Cloud vokser – men til hvilken pris?

Et af de tal, der trak opmærksomhed i Alphabets regnskab, var en ordrebeholdning i Google Cloud på 514 milliarder dollar, ifølge Crypto Briefing. Tallet illustrerer den enorme efterspørgsel efter AI-relaterede skytjenester, som Alphabet forventer at skulle levere på i de kommende år.

Men den store ordrebeholdning følges af tilsvarende massive investeringer i datacentre, chips og infrastruktur til at understøtte AI-væksten. Det er netop denne kombination af stigende omkostninger og usikkerhed om, hvornår investeringerne for alvor slår igennem på bundlinjen, der har fået dele af Wall Street til at reagere afventende – snarere end begejstret – på regnskabet.

Musk afviser ikke sammenlægning med SpaceX

Hos Tesla var det ikke kun regnskabstallene, der fangede investorernes interesse. Under selskabets earnings call afviste topchef Elon Musk ikke muligheden for på sigt at sammenlægge Tesla med sit rumfartsselskab SpaceX, som ifølge Economic Times allerede har en værdiansættelse på over 800 milliarder dollar efter en tidligere fusion med xAI.

»Som I kan se af de mange samarbejder på så mange fronter med SpaceX, er der mere og mere overlap,« sagde Musk ifølge Economic Times under opkaldet. Han tilføjede, at man ikke kan diskutere en eventuel sammenlægning af selskaberne på et regnskabsopkald, men at »det skal gøres med den rette proces«, hvis det skulle blive relevant.

Udtalelsen har igen sat gang i spekulationer blandt analytikere og investorer, der længe har diskuteret mulighederne for en tættere sammenkobling af Musks forretningsimperium – en udvikling, der potentielt kunne ændre både Teslas kapitalstruktur og investeringscase markant.

Hvad betyder det for danske investorer?

Både Alphabet og Tesla indgår i mange danske investorers porteføljer, direkte eller via globale indeksfonde, og udsvingene i de to megacap-aktier kan derfor mærkes bredt – også i danske pensionsopsparinger med eksponering mod amerikanske teknologiaktier.

Reaktionen understreger samtidig en bredere tendens på markedet: Investorerne er ikke længere tilfredse med blot at høre om AI-satsninger og store ordrebeholdninger. De vil se konkrete tegn på, at de enorme investeringer i infrastruktur og kapacitet rent faktisk omsættes til indtjening – og tålmodigheden med “story-vækst” ser ud til at være ved at slippe op, i hvert fald for nu.

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Kilder: CNBC, Investing.com, Economictimes, Cryptobriefing